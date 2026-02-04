El problema del frío en las aulas del colegio Eulalia Álvarez de Langreo se solucionará "de manera inmediata", asegura Educación
El Principado afirma que acometerá junto con el Ayuntamieento mejoras en el centro educativo de La Felguera y que el Consistorio se ocupará de resolver el problema de las bajas temperaturas
La concentración de un centenar de madres y padres de alumnos el pasado lunes ante el colegio público Eulalia Álvarez Lorenzo de La Felguera ha tenido una reacción inmediata desde las administraciones. De mano, uno de los principales problemas que denunciaban las familias de los niños, las bajas temperaturas -de hasta 13 grados- en las aulas, se solucionará "de manera inmediata".
Según informaron la mañana de este miércoles desde la Consejería de Educación, en la tarde-noche del martes se celebró una reunión entre la consejera Eva Ledo, y el alcalde de Langreo, Roberto García, para tratar las cuestiones denunciadas por las familias. En la cita, en la que también participó el director general de Infraestructuras y Tecnologías Educativas, Julio Vallaure, se acordó "acometer la resolución de las incidencias del colegio, dentro de las competencias de cada una de las administraciones, por orden de prioridad y urgencia". Es los colegios públicos asturianos, por norma general, los Ayuntamientos son responsables del mantenimiento y el Principado se hace cargo de obras y reformas estructurales. Por eso el matiz de "dentro de las competencias de cada una de las administraciones".
El primer paso será que "los técnicos de la consejería y del ayuntamiento analicen de forma coordinada las actuaciones concretas que debe acometer cada administración". Ahí se fijará quién es responsable de solucionar cada uno de los problemas denunciados por las familias.
El tercer punto acordado es uno de los que más preocupan a las madres y padres y también el que antes tendrá solución ya que en la cita se rubricó "el compromiso por parte del ayuntamiento de resolver, con carácter inmediato, el problema de la baja temperatura de las aulas".
Los padres decidieron organizar una concentración tras denunciar en numerosas ocasiones los problemas y las deficiencias del colegio, "un edificio abandonado y que se cae a cachos". Son conscientes de que las dos administraciones, local y regional, tienen sus competencias pero entienden que "no se pueden pasar la pelota uno a otro". Las familias piden soluciones más allá de quién sea el responsable de ponerlas en marcha.
Ahora, Principado y Ayuntamiento han decidido que sean los técnicos de las dos administraciones quienes revisen el estado del colegio y determinen quién debe hacerse cargo de cada uno de los problemas. A partir de ahí, se establecerán prioridades para ir actuando tanto desde Educación como desde el Ayuntamiento de Langreo.
