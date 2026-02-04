Vecinos de Sama llevan nueve meses sufriendo los ruidos constantes de los coches que pasan sobre unas tapas de alcantarilla mal ajustadas: "Es como un martillo pilón"

Clon, clon. Clon, clon. Clon, clon.... Pocas veces una onomatopeya habrá resultado tan molesta. Hay personas que cuentan ovejas para conciliar el sueño. Los vecinos de la calle Constitución, en Sama, pueden contabilizar los coches que pasan por delante de sus casas a través del ruido que hacen al pasar sobre las tapas de registro que quedaron mal ajustadas tras una obra de urbanización realizada meses atrás.

"De día te acabas acostumbrando, entre comillas, porque estás haciendo otras cosas. Pero de noche te interrumpe en sueño. Y te llega a afectar psicológicamente estar escuchando eso todo el tiempo", explica José Carlos González Elvira, que añade: "Se hizo una obra importante, con aceras anchas para mejorar la accesibilidad y luego tienen delante de las casas y de una residencia de ancianos unas tapas de alcantarilla que generan un ruido constante; no se entiende".

González alude a la obra ejecutada en la confluencia de las calles Alonso Nart y Constitución, a la entrada de Sama, para mejora la zona. "Empezó todo a raíz de que asfaltaron la calle y, más o menos, en abril del 2025, empezaron a sonar. En el tramo son seis alcantarillas. Sonaban tres y después de andar yo revolviendo, sin consultar con nadie, cambiaron las seis. Las que metían ruido y las que no. Y con el mismo modelo que había antes".

González lleva peleando para parar los ruidos desde junio de 2025, "la primera vez que lo metí por registro". "Cuando las cambiaron fue en agosto y hablando luego con un operario me dijo que estas tapas son de un modelo muy malo. Se lo dije al concejal, pero no hicieron nada", señala este vecino, que puso el caso en conocimiento de la Policía Local. "Sé que hubo otra denuncia, entiendo que de la familia de algún residente del geriátrico porque allí delante hay una de las que más ruido meten".

Medición

Este langreano, que agradece el interés de una trabajadora del servicio municipal de Medio Ambiente, la "única que se está preocupando un poco por el tema", pidió una medición de ruidos que se hizo en el domicilio de un vecino, que "le dan las habitaciones a la calle y no puede dormir". "La medición dio positivo y los que hicieron la obra cambiaron las juntas, pero duraron dos semanas o tres. Y volvemos a estar en las mismas", señala.

González asegura que el ruido "me molesta a todas horas, yo no tengo por qué estar oyendo eso. Pero de noche es insoportable, sobre todo en verano. Yo vivo en un bajocubierta y abro las ventanas. Pero también se oye con ellas cerradas, es como un martillo pilón. Clon, clon, clon, clon". La avenida de la Constitución es la calle principal de Sama y soporta un elevado tráfico de turismos y autobuses.

Para este vecino, que vive con su mujer y su hija pequeña, "no queda otra que subir un poco la tele y llevarlo con paciencia": "Por suerte, a la hora de dormir, mi habitación da parcialmente a esa calle. Pero hay vecinos para los que resulta insoportable".