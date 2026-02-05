Solo 30 de 80 cañones operativos: alarma por el estado del sistema de nieve artificial en Valgrande-Pajares

Empresarios concesionarios, clubes de esquí, asociaciones vecinales y colectivos turísticos han lanzado una seria advertencia sobre el mal estado del sistema de nieve artificial de la estación invernal de Valgrande-Pajares, una infraestructura clave para garantizar la actividad del complejo en un contexto de inviernos cada vez más irregulares en lo meteorológico. Los firmantes, constituidos recientemente en la Asociación Nieve y Montaña de Asturias, denuncian que, tras diversas reparaciones recientes, “solo están operativos 30 de los 80 cañones disponibles. La plataforma alerta además “de la falta de tramitación para sustituir una de las bombas principales del sistema que abastece la zona alta de Cuitu Negro”.

La queja ha sido trasladada por los concesionarios de la estación, los clubes de esquí de Valgrande-Pajares, la Asociación de Vecinos del Brañillín y la Asociación de Turismo de la Montaña Central (Asturcentral), todos ellos integrados en la citada Asociación Nieve y Montaña de Asturias. En su escrito, los colectivos subrayan que la Dirección General de Deportes es conocedora desde hace meses de la necesidad de renovar parte del sistema, “sin que hasta el momento se haya materializado una solución eficaz”.

Cañones de nieve inutilizados en Pajares, en una imagen tomada hace unas semanas. / Mario Canteli

Gestiones son resultado

Según explican, los problemas no son nuevos. “Ya durante la pasada temporada el sistema de innivación dejó de funcionar con normalidad”, lo que motivó que los usuarios y agentes del sector trasladaran al director de la estación la urgencia de contactar con empresas especializadas para evaluar el alcance de las actuaciones necesarias. “Esas gestiones se realizaron y, según aseguran los firmantes, hace ya meses se trasladó al menos una propuesta técnica a la dirección política”, señalan los portavoces de la asociación.

Sin embargo, critican que la respuesta de la dirección general haya sido la de “dilatar el proyecto mediante nuevos estudios, encargados a través de contratos menores cercanos a los 18.000 euros, en lugar de acometer directamente las inversiones necesarias”. Durante el pasado mes de enero, casi dos meses después del inicio de la temporada, una empresa contratada por el Principado visitó la estación para auditar el sistema de nieve artificial, pero los colectivos denuncian una falta de transparencia y “oscurantismo” sobre las conclusiones de esa inspección.

Los firmantes recuerdan que el diagnóstico es conocido desde hace más de un año. El sistema de innivación es obsoleto y requiere una renovación profunda. En concreto, reclaman la sustitución de 55 cabezas de cañón, mejoras en el sistema de bombas, la actualización del software de control y el suministro de al menos 15 nuevos cañones de baja presión, más eficientes desde el punto de vista energético. Tras más de 25 años de funcionamiento, consideran que la renovación integral del sistema es “urgente” y perfectamente asumible dentro de un horizonte presupuestario a corto plazo.

Balsa de agua con filtraciones

A estos problemas se suma la situación de la balsa de agua, cuya reparación fue acometida el pasado mes de diciembre. Según denuncian, la actuación ha sido defectuosa y no ha resuelto las pérdidas de agua. Los colectivos reclaman ahora la renovación completa de la impermeabilización, al considerar que la reparación parcial ha fracasado. Además, critican que los trabajos se contrataran fuera de plazo, en condiciones meteorológicas inadecuadas y priorizando la oferta más económica.

Como consecuencia, aseguran, la balsa continúa perdiendo agua de manera acusada pese a haberse gastado ya una parte del presupuesto. Para los firmantes, se trata de un hecho de “extrema gravedad” que, a su juicio, "evidencia la deriva en la gestión del complejo por parte de la Dirección General de Deportes, encabezada por Manuela Fernández Ena".

Los colectivos recuerdan que la nieve artificial es hoy una herramienta imprescindible en la mayoría de estaciones españolas para garantizar la temporada, pero lamentan que en Valgrande-Pajares se haya convertido en “un ejemplo más de desidia y falta de planificación”. Por ello, instan a Deportes “a tomar cartas en el asunto de manera inmediata y a actualizar de forma integral el vetusto sistema de innivación”.

“La estación no puede permitirse seguir perdiendo competitividad por falta de inversión y previsión”, concluyen, advirtiendo de que esta situación es el resultado de “tantos años de abandono” y reclamando una respuesta urgente para asegurar el futuro de Valgrande-Pajares.