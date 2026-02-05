Aller pondrá coto al patinete eléctrico: El Ayuntamiento creará una normativa para los vehículos de movilidad personal

Es una comodidad para quienes lo usan, pero un factor más de riesgo para el peatón. Los patinetes eléctricos se han convertido ya en un elemento cotidiano de transporte, y si bien en las grandes ciudades es donde más se utilizan (para evitar el alto tráfico de vehículos), también en zonas menos pobladas es un aparato recurrente. Por ello, el pleno del Ayuntamiento de Aller ha dado luz verde a una iniciativa para regular el uso de los vehículos de movilidad personal (VMP), con especial atención a los patinetes eléctricos, y reforzar la educación vial en el concejo. La propuesta, presentada por el portavoz municipal de Izquierda Unida, Juan Carlos Álvarez Liébana, fue respaldada por el PSOE y el concejal de Vox. El Partido Popular optó por la abstención.

Conflictos

La moción parte del "notable incremento" del uso de estos vehículos en los últimos años y, aunque reconoce su papel como alternativa de "movilidad sostenible", advierte de que su expansión no siempre ha ido acompañada de una regulación local adecuada ni de campañas suficientes de información. En la moción, IU alude a problemas de "convivencia en el espacio público y a riesgos para la seguridad vial", con conflictos con peatones, "especialmente personas mayores, menores y personas con movilidad reducida", además de una percepción creciente de inseguridad.

El Ayuntamiento de Aller. / A. Velasco

El documento apunta a que entre las conductas detectadas en el concejo, destacan "la circulación de patinetes por aceras, el uso sin casco ni elementos reflectantes, el transporte de más de una persona o la falta de respeto a normas básicas". Así, se reclama que se impulsen "medidas claras que garanticen una movilidad segura, ordenada y respetuosa, combinando regulación, control y educación".

Ordenanza

El principal compromiso adoptado en el Pleno pasa por elaborar y aprobar una ordenanza municipal que regule los VMP en el concejo "de acuerdo con la normativa estatal y autonómica". Junto a ese texto, el pleno avaló reforzar la labor de información y control de la Policía Local, con un enfoque "preventivo y pedagógico", especialmente en una primera fase tras la entrada en vigor de la ordenanza.

La iniciativa también contempla campañas municipales de educación vial dirigidas a la ciudadanía en general y, de manera específica, a usuarios de patinetes eléctricos y bicicletas, con el objetivo de fomentar un uso responsable del espacio público. Otra de las medidas incluidas es impulsar "programas de educación vial en los centros educativos, en colaboración con la comunidad educativa, incorporando contenidos sobre movilidad sostenible, seguridad vial y convivencia entre peatones, ciclistas y conductores".

Normativa

En el apartado de normas concretas, el acuerdo recoge la obligación del uso de casco, la exigencia de elementos de seguridad y la fijación de límites de velocidad. También se plantea prohibir la circulación por aceras y zonas peatonales, salvo que exista señalización expresa que lo permita, y establecer un régimen sancionador para los incumplimientos.