Los enfermos en Mieres, hartos de esperar hasta ocho días por una cita con el médico: "Nos sentimos desamparados"

Como en cualquier otro mecanismo, cuando las piezas están bien ensambladas, el sistema sanitario funciona como un reloj suizo. Pero cuando el engranaje falla, algo más habitual de lo deseable en lo que a la salud se refiere, surgen los problemas. Y es lo que actualmente está ocurriendo en el centro de Salud Mieres Sur, donde una larga ausencia de una facultativa, sumada a las bajas temporales de otros médicos, está provocando un importante atasco a la hora de dar citas a los pacientes. "Nos sentimos solos, porque hace tiempo que no tenemos un médico de referencia", claman los pacientes, que explican que en la última semana les han llegado a dar una cita presencial a ocho días vista.

Los pacientes aseguran que desde el mes de noviembre hay un médico que falta en el ambulatorio, y que no ha sido sustituido, lo que les ha generado desasosiego. "Hay varios problemas a los que nos enfrentamos", señalan. Por un lado, estos ciudadanos lamentan haber perdido ese arraigo que tenían con su médico: "En mi caso tengo una patología en seguimiento, y cada vez que voy a consulta, tengo que estar contando al médico que me toque cómo va el proceso". "Da la sensación de que la médica soy yo", señala una de las pacientes afectadas.

Demora

Por otra parte, también critican la demora en las citas presenciales. "Cuando llamas, como no tienes a tu médico ni la posibilidad de pedir la cita por internet, nunca hay huecos libres, siempre tienes que esperar algún día para que te atiendan, y cada vez la situación es peor", señalan los afectados. "Te dicen que algunos días hay un médico de urgencia, que vayas a él si eso", explican los pacientes.

La última semana ha sido la gota que ha colmado el vaso. "Llamé el lunes para pedir una cita presencial por un tema más o menos urgente, y me ofrecieron la primera cita para el martes de la próxima semana", indica una de las afectadas, que señala que "al final a lo que te obligan es o bien a saturar el médico de guardia o las Urgencias del hospital". Agrega, además, que la alternativa que le dieron fue una consulta telefónica, pero en ningún caso inmediata. "De un lunes me la daban para el viernes", explica.

El exterior del ambulatorio de Mieres, con una ambulancia junto a la entrada de Urgencias. / LNE

Los pacientes afectados por la falta de este doctor piden que se sustituya y les asignen un facultativo de forma estable. "Yo solo quiero tener a mi médico o a mi médica, al que conoce y sabe mi historial, y con el que sentirme segura a la hora de explicarle mis problemas de salud", indica una afectada, que incide en que "nos sentimos desamparados porque nos falta esa referencia que es nuestro médico de cabecera habitual".

Solución

Según ha podido saber este diario, la situación podría estar en vías de solución. Fuentes sanitarias señalaron que se han habilitado dos médicos para ver a todos los pacientes que llegan de forma urgente y sin cita en el centro de salud Mieres Sur. En este sentido, explicaron fuentes consultadas, a los pacientes se les ve el mismo día, si es necesario. Estos dos facultativos están a tiempo completo dedicados a esa labor.

Además, en cuanto a las consultas telefónicas, explicaron que este tipo de citas se pueden transformar en presenciales en el mismo día si el médico considera necesario ver al paciente. Con estas medidas, se espera que esa espera se vaya reduciendo, mientras se van resolviendo las ausencias de los facultativos en Mieres Sur.