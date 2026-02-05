Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Los más talentosos de Mieres se citan el sábado para ser reconocidos

La segunda edición de los premios Mitu destaca los proyectos científicos y artísticos de jóvenes promesas del concejo

La Casa de Cultura de Mieres.

La Casa de Cultura de Mieres. / A. Velasco

Andrés Velasco

Andrés Velasco

Mieres del Camino

Mieres es, entre otras muchas cosas, una cantera de talentos. De esta tierra han salido figuras en diferentes áreas. Desde la artística, con el cantante Víctor Manuel o el director de casting Luis San Narciso, hasta la gastronómica con José Andrés, pasando por la periodística, con nombres destacados como Pablo Pardo Naredo o Julio César Pérez Herrero. Sin olvidar tampoco el ámbito social, con el Padre Ángel o Nel Ánxuelu González Zapico. Todos ellos atesoran un sinfín de reconocimientos a nivel nacional e internacional, y el cariño local les llegaba ya con sus carreras desarrolladas. Para evitar ese refrán que dice "en casa del herrero, cuchillo de palo", nacieron en 2025 los premios Mitu (Mieres tien talentu), enfocados a reivindicar el potencial de los jóvenes en distintos ámbitos. Este sábado, a las 19.00 horas, la casa de Cultura de Mieres acogerá la segunda entrega de galardones.

Una gala, explica el Ayuntamiento de Mieres, que "volverá a poner el foco en el trabajo, la iniciativa, los proyectos y trayectorias de jóvenes mierenses en distintos ámbitos como la ciencia o las artes". Y agrega que "esta jornada servirá para poner en valor el esfuerzo y las iniciativas innovadoras de mierenses que son ejemplo de ilusión, nuevas ideas y propuestas singulares".

Premiados

La segunda edición de los premios MITU reconocerá a diversas personas y entidades. Uno de los galardonados será el IES Valle de Turón, por haber logrado el primer premio Aciertas (Aprendizaje de las Ciencias por Indagación en Redes Transversales colaborativas) a la mejor experiencia educativa con su proyecto "Cosmética Circular", centrada en promover el compromiso y respeto por el cuidado personal y el entorno a través de procesos sostenibles de economía circular.

Mientras, Rodrigo Díaz del Sol será reconocido tras haber logrado ganar el Concurso Bayer de Monólogos Científicos 2024, con su obra "¿Y tú, eres colibrí?", en el que propone el uso de la tecnología como solución para prevenir la contaminación e infecciones del agua en el contexto de escasez de este recurso básico. Del mismo modo, Ariel Rodríguez Palacios también recibirá un galardón por haber vencido en el certamen de Bayer, en su edición de 2025, con su monólogo "¿A qué suena el corazón?", basado en las enfermedades cardiovasculares incluyendo la perspectiva de género en la sintomatología y la investigación.

Siguiendo con la ciencia, Mitu también pondrá en valor a Jennyfer Fernández, premiada al mejor vídeo del Concurso de NanoCientíficas en 60 segundos, con "Energía soleada", centrado en la investigadora Sol Carretero que trabaja en nanomateriales para energía solar. Por último a nivel artístico, Lucas García, de la compañía de danza Meraki Cia., recibirá un reconocmiento por su trayectoria en la danza, participando en importantes festivales nacionales y habiendo recibido premios tan destacados como el Oh! 2024 de las Artes Escénicas de Asturias o el Certamen Coreográfico de Santiago.

Futuro

Esta segunda edición de Mitu estará presentada por Marta Crestelo, productora y Jefa de Estudios del FilmLab (laboratorio cinematográfico) que Sodeco desarrolla en Mieres. Conducirá una cita en la que no faltarán monólogos, grafitis o música. "Será una tarde en la que pondremos el foco en lo importante, en reconocer los logros y el talento de jóvenes que están sembrando futuro", señaló la concejala de Cultura, Nuria Ordóñez, que incidió en que "Mieres es tierra de oportunidades, de innovación y de ideas que siembran futuro".

Los más talentosos de Mieres se citan el sábado para ser reconocidos

