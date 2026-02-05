"Tres sainetes", teatro asturiano este sábado en Langreo
La representación de la Compañía Asturiana de Comedias tendrá lugar en el escenario del José León Delestal, con entradas a 5 euros
L. Díaz
La Compañía Asturiana de Comedias regresa a los escenarios de Langreo para reencontrarse con sus orígenes a través de la representación de "Tres Sainetes". La cita tendrá lugar este sábado 7 de febrero, a partir de las 20.15 horas en el teatro José León Delestal de La Felguera. La entrada vale 5 euros.
Esta producción recupera tres piezas clave que ya forman parte del repertorio clásico de la compañía, habiendo sido representadas hace casi 35 años bajo la dirección del recordado Eladio Sánchez. La propuesta actual se compone de "Los figos de San Miguel" y "La declaración", dos obras con el sello inconfundible de Arsenio González. Se completa con "Pitición de manu", una pieza de Manuel Antonio Arias (Antón de la Braña), referente indiscutible del teatro popular asturiano.
A través de la gracia, la socarronería y la dulzura de sus personajes, "Tres Sainetes" se presenta como un exponente de los usos y costumbres de nuestra tierra y presenta historias que, aunque universales en su esencia, poseen un acento y un carácter puramente asturianos que persisten a pesar del avance tecnológico.
El elenco encargado de dar vida a estas situaciones está formado por Lluís Antón González, Norberto Sánchez, María Pallarés, Mar Buelga, Armando Felgueroso, Marta Casas, Bibiana Vega, Carmen Castillo y Berta Suárez.
La representación forma parte del XXIII Ciclu de Teatru Costumista Asturianu de Langreo. Es la tercera obra de las ocho que se podrán ver, todos los sábados hasta el 21 de marzo, cuando tendrá lugar la gala de entrega de premios.
- Una conductora choca contra dos vehículos aparcados y termina tirada en la calzada con un ataque de nervios: la llamativa intervención policial en Mieres
- Muere un conductor en Mieres al estrellarse contra unas cocheras en Rioturbio
- La mierense Áfrika Mortera, una futura profesora rumbo a su gran aventura internacional de la mano de Amancio Ortega: 'Algún día espero contar a mis alumnos esta experiencia
- La residencia universitaria del campus de Mieres se llena de alumnos tras una década casi vacía: 'Es muy cómodo vivir aquí
- Se busca millonario en Mieres tras el premio de Euromillones: 'Ojalá sea alguien que lo necesite
- La reconversión de una mina en Asturias: del carbón a plantar guisantes lágrima (300 euros kilo), salicornia (35) o wasabi (100)
- Mieres encaja las piezas para recuperar los pastos de Pinos y evitar que más de mil vacas se queden este verano en casa: 'Somos optimistas
- La Felguera y Sama absorben el 70% de los 40.000 habitantes de Langreo y solo un distrito del concejo ha ganado población en la última década (por esta razón)