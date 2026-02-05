"Tres sainetes", teatro asturiano este sábado en Langreo

La Compañía Asturiana de Comedias regresa a los escenarios de Langreo para reencontrarse con sus orígenes a través de la representación de "Tres Sainetes". La cita tendrá lugar este sábado 7 de febrero, a partir de las 20.15 horas en el teatro José León Delestal de La Felguera. La entrada vale 5 euros.

Esta producción recupera tres piezas clave que ya forman parte del repertorio clásico de la compañía, habiendo sido representadas hace casi 35 años bajo la dirección del recordado Eladio Sánchez. La propuesta actual se compone de "Los figos de San Miguel" y "La declaración", dos obras con el sello inconfundible de Arsenio González. Se completa con "Pitición de manu", una pieza de Manuel Antonio Arias (Antón de la Braña), referente indiscutible del teatro popular asturiano.

A través de la gracia, la socarronería y la dulzura de sus personajes, "Tres Sainetes" se presenta como un exponente de los usos y costumbres de nuestra tierra y presenta historias que, aunque universales en su esencia, poseen un acento y un carácter puramente asturianos que persisten a pesar del avance tecnológico.

El elenco encargado de dar vida a estas situaciones está formado por Lluís Antón González, Norberto Sánchez, María Pallarés, Mar Buelga, Armando Felgueroso, Marta Casas, Bibiana Vega, Carmen Castillo y Berta Suárez.

La representación forma parte del XXIII Ciclu de Teatru Costumista Asturianu de Langreo. Es la tercera obra de las ocho que se podrán ver, todos los sábados hasta el 21 de marzo, cuando tendrá lugar la gala de entrega de premios.