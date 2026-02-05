Los vecinos celebran el ultimátum municipal a la empresa acusada de generar los malos olores en La Felguera: "Ya era hora"
Los vecinos aplauden la actitud del Ayuntamiento pero temen que la compañía no cumpla las exigencias
“Ya era hora”. Los vecinos afectados por los malos olores que desde hace dos años inundan La Felguera están “muy contentos” con la resolución del Ayuntamiento de Langreo en la que se exige a la empresa que responsabiliza del mal olor una serie de modificaciones sustanciales en su actividad, en el plazo de dos meses, o se enfrentarán a una suspensión de la licencia.
Los afectados recuerdan que han tenido que salir a la calle en dos ocasiones, con sendas manifestaciones de protesta, pero que por fin el Ayuntamiento se ha puesto serio. “Estamos muy ilusionados”, aseguran. Eso sí, lo hacen con temor porque no las tienen todas consigo respecto a que la empresa vaya a cumplir todas las exigencias.
Dudas sobre la actitud de la empresa
En opinión de los vecinos más cercanos al entorno de Valnalón, donde está ubicada la empresa de reciclado de plásticos, lo más probable es que la compañía no se avenga a las peticiones municipales. Entre ellas destacan la ilegalidad de la superficie de la planta. En la licencia inicial de actividad, de 2019, tenían permiso para utilizar unos terrenos pero en la actualidad “están utilizando tres veces más”.
En la empresa trabajan un total de 45 personas, 30 en la planta de reciclaje propiamente dicha y el resto en las oficinas. Los afectados defienden que se cumpla con la normativa y se mantengan esos puestos de trabajo pero no lo ven nada claro y no se sorprenderían si la empresa acaba cerrando su las instalaciones de Langreo y trasladándolas a otro concejo.
Duras exigencias
El Ayuntamiento se ha puesto realmente duro con sus exigencias para que la empresa pueda seguir desarrollando su actividad en Valnalón. El consistorio ha dado un plazo de dos meses para acometer medidas correctoras que ayuden a mitigar el problema. En caso de no atender a este requerimiento, "se procederá a la clausura de la actividad". Así figura en la resolución notificada a la compañía por parte del Consistorio. No es el único escrito que se les ha remitido. En otro se les informa de la apertura de un procedimiento sancionador por ejecutar una "modificación sustancial" en su actividad sin la autorización pertinente y por obstaculizar la labor de inspección municipal. Esa sanción puede ir desde los 2.001 a los 50.000 euros.
En el informe municipal al que ha tenido acceso este periódico, y que también conocen los vecinos, se hace referencia a una serie de anomalías en la actividad como la extensión de la planta o la existencia de acumulaciones de aguas sin filtrar en el suelo del recinto, literalmente se cita la existencia de “un efluente oscuro, denso y maloliente que representa un riesgo grave para el medio ambiente”
Las exigencias, esas medidas correctoras que el Ayuntamiento reclama a la empresa, son cuestiones técnicas como la instalación de biofiltros o tratar las aguas del lavado en una planta fisico-química y biológica. Además se reclama que se cambien en algún aspecto los procesos de trabajo.
Si la empresa o cumple, el consistorio amenaza con clausurar la actividad.
