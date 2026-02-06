Bayer inicia su ampliación en Langreo, que transformará su planta en una fábrica de "Aspirina verde" sin emisiones

El proyecto de descarbonización de la planta de Bayer en Lada (Langreo) para alcanzar las cero emisiones ya está en marcha. La “Aspirina verde”, como se ha denominado el proyecto, que tiene un coste de 17 millones de euros, lleva de la mano a la farmacéutica y a la compañía eléctrica Iberdrola. Esta última ha empezado la construcción en los terrenos de su antigua térmica de Lada del edificio que albergará un innovador sistema de almacenamiento térmico, diseñado por la empresa española Inerco, para transformar en energía 100% renovable el vapor que Bayer necesita para desarrollar su actividad industrial.

Construcción del edificio que albergará la nueva caldera para la descarbonización de la planta de Bayer en Langreo / D. O.

La nueva caldera, que ocupará ese nuevo edificio situado junto a la zona de acceso a Bayer, utilizará energía renovable producida en una instalación solar fotovoltaica de autoconsumo que se construirá en una parcela, también de Iberdrola, situada junto al río Nalón e incluida en el plan especial de ordenación de los terrenos de la central térmica de carbón de Lada, totalmente desmantelada y que está situada junto a la planta de la multinacional farmacéutica. A la electricidad generada en esa planta solar de autoconsumo se sumará la producida en otras plantas de renovables de Iberdrola. Será el primer contrato de venta de calor de estas características en España (HPA en sus siglas en inglés).

Todos los permisos

El pasado mes de enero el Ayuntamiento de Langreo ya tenía aprobadas todas las licencias y trámites necesarios para que comenzasen los trabajos en los terrenos de Iberdrola anexos a Bayer después de que a Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias del Principado hubiese aprobado en noviembre el informe de impacto ambiental del proyecto de "Planta de generación de vapor descarbonizada (Proyecto Green Heat Asturias)", en las instalaciones de antigua central térmica.

Apenas unos días después de obtener el visto bueno de todas las administraciones, Iberdrola comenzó los trabajos de construcción del edificio de la caldera, que ya va ganando altura y para el que se ha aprovechado parte de la estructura de una construcción existente.

Planta de Bayer en La Felguera. / Lne

El objetivo es que en junio de este mismo año, la planta de Bayer en Lada (Langreo), en la que se produce el cien por cien del ácido acetilsalicílico —principio activo de la Aspirina—, sea la primera del sector farmacéutico en España en alcanzar la descarbonización total. Será también una de las primeras en Europa en conseguirlo.

La tecnología que se desarrollará con el proyecto permitirá a la farmacéutica "descarbonizar" su planta al mismo tiempo que se reducirá el impacto de la volatilidad de los combustibles fósiles en su actividad. Además, esta apuesta disminuirá las emisiones de CO2 y la contaminación, incrementando el consumo de energía renovable local.

17 millones de euros

El proyecto de Bayer e Iberdrola conlleva una inversión de 17 millones de euros, 13 de ellos conseguidos con ayudas europeas. El Ministerio para la Transición Ecológica aprobó en abril del año pasado la concesión definitiva de una ayuda de fondos europeos de 5,24 millones, de la línea de nuevos modelos de negocio para la transición energética del PERTE de energías renovables. A ella se sumó a otra ayuda de 8,6 millones concedida por el Ministerio de Industria a través del PERTE de descarbonización industrial.

El proyecto generará más de 30 puestos de trabajo temporales, durante la construcción y su puesta en marcha. Además, desde la instalación de generación de calor se podrá proporcionar calor renovable al futuro complejo de lavandería centralizada de la sanidad pública asturiana (SESPA) que promueve el Principado en terrenos de Langreo próximos y que fueron cedidos por Iberdrola. La planta de Langreo cuenta con un centenar de empleados, que suben a 150 contando a colaboradores externos.

Inversiones

El pasado 2025, Bayer celebró sus 125 años de presencia en España con un acto en la planta de Lada. Cada día, calculan desde la empresa, unos 20 millones de personas toman un medicamento cuyo principio activo se fabrica en Langreo. En Lada hay seis líneas de actividad, en las que en el último lustro se han invertido más de 25 millones de euros. No solo produce el 100 por ciento del principio activo de la Aspirina. La planta asturiana está encuadrada orgánicamente en la división farmacéutica (la de medicamentos con receta, de los que se elaboran en Lada el Adiro y el Nifedipino), aunque también trabaja para el área de consumo (sin receta) con la fabricación del ácido acetilsalicílico