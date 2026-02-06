Colegios con "averías constantes" por lo obsoleto de las instalaciones: Langreo exige ya a Educación un plan de inversiones en la escuela pública

El Ayuntamiento de Langreo, tras conocer y tratar los problemas que padece el alumnado y los profesores del colegio Eulalia Álvarez de La Felguera, le ha reclamado a la Consejería de Educación del Principado de Asturias "que asuma de forma inmediata su responsabilidad en la resolución de los déficits estructurales que afectan a varios centros educativos públicos del concejo, entre ellos el colegio Eulalia Álvarez". El Consistorio exige que se pongan en marcha "actuaciones integrales que vayan más allá de soluciones puntuales y que garanticen unas condiciones adecuadas para el alumnado y el profesorado". El gobierno local hace extensible el problema del colegio felguerino a otros centros del municipio, "deteriorados" por la falta de inversiones.

En el caso concreto del colegio público Eulalia Álvarez, el Ayuntamiento recalcó que "el problema de frío en las aulas deriva de la envolvente térmica del edificio". “El estado de las actuales puertas y ventanas, su deterioro, provoca una pérdida constante de calor en las aulas". Asegura el gobierno local que "el problema seguirá presente mientras no se actúe de manera estructural sobre el edificio”. Por ello "no es posible una solución inmediata", como afirma la Consejería "en una nota de prensa".

Sin repuestos

Desde el gobierno local recuerdan que "el mantenimiento de las calefacciones sí es competencia municipal", pero, apuntan, "la mayoría de las instalaciones tienen más de treinta años de antigüedad, presentan averías recurrentes y dificultades para encontrar repuestos al tratarse de sistemas obsoletos". Tanto "la renovación de las calefacciones, como las puertas, ventanas y paredes, y el patio son cuestiones estructurales", y por lo tanto, serían ya "competencia de Consejería", a la que instan a hacer inversiones urgentes en los colegios del concejo.

Colaboración económica

En este momento, apuntan fuentes del equipo de gobierno, "el foco está puesto en los problemas graves del Eulalia Álvarez Lorenzo que urge solucionar, pero en nuestro municipio hay una situación general de deterioro de los centros por su antigüedad y falta de inversiones durante años". Así, reclama el Ayuntamiento, "la solución es un plan integral de intervención en los centros educativos públicos de Langreo", un plan que "garantice condiciones dignas y adecuadas para la comunidad educativa, con financiación adecuada por parte del Principado". En este sentido, "manifestamos la voluntad de cooperación del Ayuntamiento de Langreo en este plan, tanto asumiendo la ejecución del mantenimiento, competencia municipal propiamente, o incluso colaborando en obras mayores en coordinación con el Principado".