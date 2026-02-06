Comprar piso en Langreo o Mieres cuesta la mitad que en Oviedo o Gijón, pese a las últimas subidas

El mercado de la vivienda ha registrado en Langreo en el último año un trasiego de compraventas de intensidad sólo comparable al observado en 2006 o 2007, en la cumbre en la burbuja inmobiliaria que estalló en España un año después. Las estadísticas más recientes del Ministerio de Vivienda, correspondientes al período enero-septiembre de 2025, sugieren que, como promedio, cambian de manos tres pisos o casas cada día hábil. Prácticamente todo inmuebles usados, como con carácter general ocurre en los concejos de las Cuencas, donde la promoción privada de vivienda nueva es sólo testimonial.

Ese ajetreo en el mercado tiene el siguiente reflejo en los precios: con arreglo a los datos del Ministerio sobre «valor tasado de las transacciones inmobilarias», el precio medio en las operaciones realizadas en el tercer trimestre de 2025 fue de 949 euros por metro cuadrado, el 18,9% más que a la misma altura de 2024. Es una variación interanual semejante a la que las estadísticas asignan a Mieres (19%). A pesar de esos intensos incrementos, Langreo y Mieres conservan precios atractivos si se comparan con los de los grandes concejos asturianos: el coste para el comprador del metro cuadrado en Oviedo (1.908 euros) o Gijón (2.201 euros) más que duplica los promedios de ambos concejos de las Cuencas.

Nuevos compradores

Tanto en Langreo como en Mieres, el sector inmobiliario ha constatado en los últimos años una alta demanda de vivienda por parte de compradores procedentes de otros municipios asturianos y de fuera de la región, en gran parte atraídos por la existencia de una oferta amplia de inmuebles vacíos a precios más asequibles que en otros territorios.