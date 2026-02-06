El economista y exmilitar Jesús Núñez analiza en Mieres el papel de Europa en un mundo en tensión: "El mayor poder económico, político y militar sigue concentrado en manos de Estados Unidos"

El salón de actos de la Casa de Cultura registró un lleno con motivo de la charla-coloquio organizada por la Asociación Amigos de Mieres, en colaboración con el Ayuntamiento, protagonizada por el economista y exmilitar Jesús Núñez. El acto, presentado por la concejala de Cultura y Memoria Democrática, Nuria Ordóñez, despertó un notable interés entre el público, que siguió con atención una intervención centrada en el papel de Europa en el actual contexto geopolítico mundial.

Núñez, codirector del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria (IECAH), abordó una panorámica global marcada por el incremento y la cronificación de conflictos en distintos puntos del planeta, como Sudán, Ucrania, Palestina, Venezuela o Líbano. A su juicio, "lejos de avanzar hacia soluciones, muchos de estos escenarios se están agravando, un proceso que vinculó también al regreso de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos".

Tres grandes potencias

Durante su intervención, el ponente defendió que el mundo actual se sostiene, en la práctica, bajo el predominio de tres grandes estados que, pese a las apariencias, no responden plenamente a modelos democráticos: Rusia, China y Estados Unidos. Según Núñez, entre estas potencias existe una especie de pacto tácito de no agresión, mientras cada una trata de ampliar su influencia sobre distintas áreas del planeta.

En este contexto, subrayó que el mayor poder económico, político y militar sigue concentrado en manos de Estados Unidos. Frente a ello, lamentó que la Unión Europea, que debería actuar como una potencia capaz de competir y equilibrar ese reparto de poder, no esté sabiendo —ni pudiendo— hacer frente a la hegemonía estadounidense, tanto en el plano económico y militar como en el político, apoyada, según señaló, por la influencia en sectores de la extrema derecha en Europa y América.

Público asistente al acto. / Foto cedida a LNE

Refundar la Unión Europea

Como alternativa, Jesús Núñez apostó por "una refundación de la Unión Europea que refuerce su papel como actor político y social, capaz de frenar dinámicas imperialistas y conflictos territoriales". En este sentido, defendió que "Europa no necesita necesariamente aumentar su gasto en defensa, sino avanzar hacia una política común que integre los recursos existentes".

A su juicio, una política europea de defensa compartida permitiría reducir la dependencia de la OTAN y el peso de las directrices impuestas por Estados Unidos, recuperando así el espíritu de cohesión política y social que estuvo en el origen del proyecto europeo. Núñez defendió que "solo desde una mayor autonomía estratégica y una mayor coordinación interna podrá la Unión Europea hacer frente a la actual incertidumbre internacional y reforzar su papel en el escenario global".