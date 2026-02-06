Educación estudia implantar la FP de Emergencias en Mieres aunque advierte de que requiere "profesorado especializado"

La Consejería de Educación tiene en Mieres varios frentes abiertos. Este viernes, la Consejera, Eva Ledo, visitaba Mieres para participar en un acto solidario del colegio Santa Eulalia de Ujo en el comedor social Amicos. Y respecto a lo más reciente, señaló que su departamento está estudiando "cómo implantamos" en el concejo el ciclo superior de Técnico en Emergencias Sanitarias, una Proposición No de Ley aprobada en la Junta General del Principado esta misma semana.

Eva Ledo no rehuyó ningún tema. Respecto al novedoso ciclo de formación profesional, la titular de Educación indicó que "estamos analizando la oferta", pero aclaró que su desembarco no será sencillo: "El de Emeregencias no es un ciclo fácil, porque todo el profesorado que tiene es especialista y eso requiere una configuración de un listado de docentes que nos permita contar con esos especialistas para poder impartirlo". En este sentido, señaló que para traer estos estudios a Mieres "existen varias fórmulas y tenemos que estudiarlo". "Una de las fórmulas es implantar el ciclo, pero también existen otras alternativas a través de certificados profesionales", indicó, para agregar que "tenemos que configurarlo todo para llevarlo a cabo en cuanto sea posible".

En todo caso, señaló, "nuestra propuesta y nuestro compromiso es en estudiar cómo y cuándo implantarlo para que podamos tener cuanto antes profesionales que están siendo demandados". Eludió, en todo caso, dar fechas. "No podemos decir si será el próximo curso, o cuando, pero desde luego que el estudio desde luego lo vamos a hacer".

Escuelinas

La Consejera también se pronunció respecto a las dos escuelinas cuya apertura está pendiente en Mieres. La más avanzada, de nombre "Escondelerite" y ubicada en el grupo escolar Llerón Clarín, abrirá en uno o dos meses: "Habíamos hablado de marzo y estamos intentando poder abrirla en esa fecha, pero lo que queremos es que no existan incidencias en la apertura, porque ya las hemos tenido en otros sitios". Ledo indicó que "hay circunstancias que no solamente son una cuestión de la Consejería de Educación, sino que necesitas contar con empresas que puedan acometer ese servicio, y lo que queremos es asegurar esa apertura de una manera fluida y sin incidencias". Y remató: "Nuestra intención es poderla abrir a lo largo de marzo, pero si vemos que hay que alargarlo un poco más, será poco tiempo porque la escuela ya tiene todas las condiciones para poder poner las educadoras infantiles y empezar a enseñar".

El edificio de la futura escuelina del Llerón-Clarin. / A. Velasco

En el caso de "Cucurrabucu", la escuela proyectada en el colegio Teodoro Cuesta, señaló que está en plena construcción. "A lo largo de este primer semestre queremos tener todas las escuelinas previstas en los fondos MMR construidas", dijo, para agregar que "miraremos entonces si la podemos abrir en el segundo trimestre del año o si ya empieza el curso que viene".

Vega de Guceo

Por último, la responsable regional también se pronunció sobre la situación del colegio Vega de Guceo y la posible supresión de una unidad en Educación Infantil. Ledo quiso mandar un mensaje claro: "Haya las unidades que haya el curso que viene, la calidad de la enseñanza va a estar garantizada".

La Consejera afirmó que actualmente se están estudiando las alegaciones presentadas, y que la resolución de la Consejería respecto al próximo curso es provisional. "En este momento es una primera propuesta basándonos en los alumnos que tenemos y cuando vayamos avanzando hacia la resolución definitiva del número de unidades, es posible que crezca esa unidad que en principio vemos que no es necesaria o que pueda quedar así porque el número de alumnos no hace necesaria una unidad más", explicó la titular de Educación.

Madres del AMPA del colegio Vega de Guceo, en Turón, en una protesta por el cierre de una unidad. / A. Velasco

Flexibilidad

Justificó la decisión en que "nosotros tenemos que seguir la resolución, según el número de alumnos que tengamos". "Es una resolución que está modificada en el 2024, es muy actual, y se ha realizado ya teniendo en cuenta un margen, una flexibilidad, sobre todo teniendo en cuenta la zona rural en donde se combinan cursos, que da una solvencia y una calidad a la enseñanza", explicó Eva Ledo.

Además, señaló que en el caso de que finalmente solo haya dos unidades en infantil el próximo curso en el colegio Vega de Guceo "no será algo definitivo". "En el momento en que vuelvan a crecer los alumnos, se volverá a abrir. No es algo que vaya a quedar estancado y que vaya a mermar una unidad a lo largo de toda la trayectoria de la escuela, que muchas veces es la gran preocupación de las familias", finalizó.