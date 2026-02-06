Educación estudia implantar la FP de Emergencias en Mieres aunque advierte de que requiere "profesorado especializado"
La Consejera afirma que la escuelina del Llerón-Clarín abrirá "en marzo o abril", y la del Teodoro Cuesta, en el segundo semestre del año
La Consejería de Educación tiene en Mieres varios frentes abiertos. Este viernes, la Consejera, Eva Ledo, visitaba Mieres para participar en un acto solidario del colegio Santa Eulalia de Ujo en el comedor social Amicos. Y respecto a lo más reciente, señaló que su departamento está estudiando "cómo implantamos" en el concejo el ciclo superior de Técnico en Emergencias Sanitarias, una Proposición No de Ley aprobada en la Junta General del Principado esta misma semana.
Eva Ledo no rehuyó ningún tema. Respecto al novedoso ciclo de formación profesional, la titular de Educación indicó que "estamos analizando la oferta", pero aclaró que su desembarco no será sencillo: "El de Emeregencias no es un ciclo fácil, porque todo el profesorado que tiene es especialista y eso requiere una configuración de un listado de docentes que nos permita contar con esos especialistas para poder impartirlo". En este sentido, señaló que para traer estos estudios a Mieres "existen varias fórmulas y tenemos que estudiarlo". "Una de las fórmulas es implantar el ciclo, pero también existen otras alternativas a través de certificados profesionales", indicó, para agregar que "tenemos que configurarlo todo para llevarlo a cabo en cuanto sea posible".
En todo caso, señaló, "nuestra propuesta y nuestro compromiso es en estudiar cómo y cuándo implantarlo para que podamos tener cuanto antes profesionales que están siendo demandados". Eludió, en todo caso, dar fechas. "No podemos decir si será el próximo curso, o cuando, pero desde luego que el estudio desde luego lo vamos a hacer".
Escuelinas
La Consejera también se pronunció respecto a las dos escuelinas cuya apertura está pendiente en Mieres. La más avanzada, de nombre "Escondelerite" y ubicada en el grupo escolar Llerón Clarín, abrirá en uno o dos meses: "Habíamos hablado de marzo y estamos intentando poder abrirla en esa fecha, pero lo que queremos es que no existan incidencias en la apertura, porque ya las hemos tenido en otros sitios". Ledo indicó que "hay circunstancias que no solamente son una cuestión de la Consejería de Educación, sino que necesitas contar con empresas que puedan acometer ese servicio, y lo que queremos es asegurar esa apertura de una manera fluida y sin incidencias". Y remató: "Nuestra intención es poderla abrir a lo largo de marzo, pero si vemos que hay que alargarlo un poco más, será poco tiempo porque la escuela ya tiene todas las condiciones para poder poner las educadoras infantiles y empezar a enseñar".
En el caso de "Cucurrabucu", la escuela proyectada en el colegio Teodoro Cuesta, señaló que está en plena construcción. "A lo largo de este primer semestre queremos tener todas las escuelinas previstas en los fondos MMR construidas", dijo, para agregar que "miraremos entonces si la podemos abrir en el segundo trimestre del año o si ya empieza el curso que viene".
Vega de Guceo
Por último, la responsable regional también se pronunció sobre la situación del colegio Vega de Guceo y la posible supresión de una unidad en Educación Infantil. Ledo quiso mandar un mensaje claro: "Haya las unidades que haya el curso que viene, la calidad de la enseñanza va a estar garantizada".
La Consejera afirmó que actualmente se están estudiando las alegaciones presentadas, y que la resolución de la Consejería respecto al próximo curso es provisional. "En este momento es una primera propuesta basándonos en los alumnos que tenemos y cuando vayamos avanzando hacia la resolución definitiva del número de unidades, es posible que crezca esa unidad que en principio vemos que no es necesaria o que pueda quedar así porque el número de alumnos no hace necesaria una unidad más", explicó la titular de Educación.
Flexibilidad
Justificó la decisión en que "nosotros tenemos que seguir la resolución, según el número de alumnos que tengamos". "Es una resolución que está modificada en el 2024, es muy actual, y se ha realizado ya teniendo en cuenta un margen, una flexibilidad, sobre todo teniendo en cuenta la zona rural en donde se combinan cursos, que da una solvencia y una calidad a la enseñanza", explicó Eva Ledo.
Además, señaló que en el caso de que finalmente solo haya dos unidades en infantil el próximo curso en el colegio Vega de Guceo "no será algo definitivo". "En el momento en que vuelvan a crecer los alumnos, se volverá a abrir. No es algo que vaya a quedar estancado y que vaya a mermar una unidad a lo largo de toda la trayectoria de la escuela, que muchas veces es la gran preocupación de las familias", finalizó.
Suscríbete para seguir leyendo
- Una conductora choca contra dos vehículos aparcados y termina tirada en la calzada con un ataque de nervios: la llamativa intervención policial en Mieres
- La mierense Áfrika Mortera, una futura profesora rumbo a su gran aventura internacional de la mano de Amancio Ortega: 'Algún día espero contar a mis alumnos esta experiencia
- La residencia universitaria del campus de Mieres se llena de alumnos tras una década casi vacía: 'Es muy cómodo vivir aquí
- Se busca millonario en Mieres tras el premio de Euromillones: 'Ojalá sea alguien que lo necesite
- La reconversión de una mina en Asturias: del carbón a plantar guisantes lágrima (300 euros kilo), salicornia (35) o wasabi (100)
- Mieres encaja las piezas para recuperar los pastos de Pinos y evitar que más de mil vacas se queden este verano en casa: 'Somos optimistas
- La Felguera y Sama absorben el 70% de los 40.000 habitantes de Langreo y solo un distrito del concejo ha ganado población en la última década (por esta razón)
- Las Cuencas tienen un nuevo millonario: un acertante se lleva un premio de un millón de euros en el sorteo de Euromillones