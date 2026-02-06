Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Langreanos en el Mundo abre el plazo para presentar candidaturas a sus premios anuales

El investigador Javier Abel Menéndez y la ONG Conceyu de Solidaridá y Xusticia fueron los galardonados en la última edición

Jesús Flórez, Roberto García y José Manuel Solís, en la presentación.

Jesús Flórez, Roberto García y José Manuel Solís, en la presentación. / LNE

L. Díaz

Langreo

La Asociación Langreanos en el Mundo ha abierto el plazo para presentar las candidaturas a sus premios anuales, que entregan dos galardones. Uno, el "Langreanos en el Mundo" y otro, la distinción solidaria "Falo Cadenas". Las candidaturas podrán enviarse a la Asociación hasta el 31 de marzo.

Los premios fueron presentados este viernes en el Ayuntamiento de Langreo, en un acto en el que estuvo el alcalde, Roberto García, el presidente de Langreanos en el Mundo, Jesús Flórez y el secretario de la organización, José Manuel Solís.

"La asociación, fundada en 2007, tiene la misión de tener contacto con los langreanos que están en todas partes del mundo, tenemos casi 800 socios. Mantenemos constante contacto con ellos", subrayó Jesús Flórez. "Los premios tienen dos vertientes, el Langreano en el Mundo, y la distinción solidaria". Los premios cuentan con el patrocinio de la familia Velasco-Cadenas. "Cada año contamos con entre 10 y 12 candidaturas", subrayaron los organizadores.

El pasado año, el galardonado con el premio principal fue Javier Abel Menéndez, bioquímico, destacado investigador contra el cáncer, adscrito al Instituto Catalán de Oncología (ubicado en Girona). La distinción solidaria se otorgó a la ONG langreana Conceyu de Solidaridá y Xusticia, con más de dos décadas de trabajo en Guatemala.

