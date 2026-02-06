Las manos solidarias de los alumnos del Santa Eulalia de Ujo se transforman en alimentos para Amicos

"Gracias por dejarnos formar parte de vuestra tribu". Con estas palabras, Carlos Muñiz, presidente de Amicos, agradecía cariñosamente el gesto que los alumnos del colegio público Santa Eulalia de Ujo han tenido con el comedor social de Mieres. Y es que una representación de niños y niñas del centro, acompañados por su director, René Benito, y varios profesores, entregaban al equipamiento mierense un cheque por valor de más de 1.100 euros, que recaudaron en el mercadillo solidario que organizaron durante las navidades.

El acto estuvo encabezado por la Consejera de Educación, Eva Ledo, que se mostró cercana y cariñosa con todos los niños, interesándose por el desarrollo del presente curso. También estuvieron las concejalas mierense de Derechos Sociales, Teresa Iglesias, y Educación, Belén Alonso, además de la diputada regional del PP y portavoz de Educación, Gloria García. Los pequeños leyeron un pequeño texto antes de darle el cheque a Carlos Muñiz. Manuel Ballón y Leo Herod, de Segundo y Tercero de Primaria, fueron los encargados de entregar un dinero que se transformará en alimentos para los más necesitados.

Mercadillo

La recaudación de los fondos tuvo lugar a través de un mercadillo navideño que realizan el último día lectivo del año. Explica René Benito que en la actividad se venden productos que los pequeños han ido elaborando y fabricando de forma artesanal ellos mismos: "todo forma parte de un proyecto educativo solidario y comunitario, y la implicación de los alumnos y las familias es total". Porque lo que nació como una acción puntual hace tres años tuvo vocación de continuidad. Y no solo eso, sino que la recaudación fue en ascenso.

"Se han casi duplicado los 600 euros que se consiguieron el primer año, y eso es gracias a la implicación de la comunidad educativa y de la gente de Ujo, que han contribuido con una aportación espléndida, estamos encantados", reconocía René Benito.

Agradecimiento

Igual de contentos que estaban los donantes, también lo estaban los receptores. El presidente de Amicos se mostró agradecido "con todos los niños y niñas y profesores por esta aportación". Muñiz destacó que "para nosotros son muy importantes estas colaboraciones, y os agradecemos que nos tengáis en cuenta".

La Consejera Eva Ledo conversa con los alumnos del colegio Santa Eulalia de Ujo. / A. Velasco

La última en dirigirse a los pequeños fue Eva Ledo, consejera de Educación. "Es un día muy bonito porque hoy veis hecho realidad el esfuerzo, el trabajo y la creatividad que habéis puesto todos y cada uno de vosotros, y que forman parte de ese cheque que entregáis para que los que menos tienen vivan un poquito mejor", apuntó, para agregar que "la solidaridad es una forma de vida".

La responsable regional, además, puso en valor el trabajo de los profesores, e invitó a los pequeños a que lo hagan saber aulas hacia fuera: "vuestros profes están haciendo que desde pequeños aportéis algo a la sociedad desde pequeños". "Los profesores son quienes nos guían, nos acompañan, nos levantan cuando nos caemos, y están ahí siempre, aunque a veces no nos portemos del todo bien con ellos", indicó Ledo, para asegurar que "es muy importante que sepáis que siempre van a estar ahí para vosotros".