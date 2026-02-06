Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El millón de euros del Euromillones ya está en el bolsillo de su venturoso dueño, un discreto jubilado "de Mieres de toda la vida"

El ganador, que mantiene el anonimato, ya ha pasado por un banco del centro de Mieres para cobrar el premio

Patricia Sánchez, en su sucursal de Caudalia, mostrando el cartel con el premio.

Patricia Sánchez, en su sucursal de Caudalia, mostrando el cartel con el premio. / D. M.

David Montañés

Mieres del Camino

El millón de euros que el sorteo de Euromillones del pasado martes dejó en el centro comercial de Caudalia ya está en el bolsillo de su afortunado dueño. Con total discreción, el agraciado se ha personado en una sucursal bancaria del centro de Mieres para cobrar el suculento premio. Su identidad no ha trascendido, aunque las fuentes consultadas por este diario apuntan a que se trata de un jubilado natural del concejo, "de Mieres toda la vida". Todo indica que adquirió el venturoso boleto tras hacer compras en el centro comercial situado en Nuevo Santullano.

Consulta en este enlace todas las noticias de hoy en las Cuencas

La escena se ha desarrollado sin alboroto, sin fotos y sin declaraciones. Un trámite rápido, una firma, y un millón de euros que cambia de manos para cambiar también, previsiblemente, una vida. Mientras tanto, en Caudalia, la noticia sigue corriendo de boca en boca, entre clientes, comerciantes y vecinos que se preguntan quién será el nuevo millonario mierense.

Mucha alegría

En la administración de lotería número 6, ubicada en el propio centro comercial, la alegría sigue siendo la protagonista. Su responsable, Patricia Sánchez, celebraba esta semana el premio con la ilusión de quien lleva años repartiendo pequeñas y grandes alegrías, pero nunca una de este calibre. “Estamos encantados. Cuando damos un premio no suelen llegar solos, así que confiamos en haber iniciado una buena racha”, comentaba con una sonrisa. No es para menos. La misma administración ya repartió un décimo del Gordo de Navidad en 2018 y otros premios importantes de la Quiniela, pero el millón de los Euromillones juega en otra liga.

El sorteo no dejó acertantes de primera categoría, pero el código de El Millón sí encontró dueño en Mieres, convirtiendo a un cliente en protagonista inesperado. Caudalia recibe a diario a clientes de toda la comarca del Caudal y también del Nalón, Riosa o Morcín, lo que alimenta las quinielas sobre el origen del premiado.

Premios anteriores

Inicialmente no se descartaba que el premio fuera compartido. No sería algo nuevo. Hace alrededor de una década, una peña de trabajadores del propio centro comercial se repartió cerca de 150.000 euros de la Primitiva. Sea como sea, la suerte vuelve a sonreír a la cuenca minera, apenas un año después de que otro millón cayera en Laviana. Esta vez, el protagonista prefiere seguir en el anonimato, pero Mieres ya sabe que, una vez más, la fortuna hizo parada en casa. En Mieres, la suerte está al rojo tras el Gordo de 2025 que repartió el Club Atletismo Mieres.

TEMAS

