Nuevo paso hacia el estreno del esperado ambulatorio de Pola de Lena: adjudicado su equipamiento por cerca de 300.000 euros

En apenas semanas, los vecinos de Pola de Lena podrán disfrutar de un nuevo centro de salud. Un equipamiento moderno, a estrenar, y que llega para cubrir una demanda de casi dos décadas del municipio y su capital. Y el Servicio de Salud del Principado de Asturias (Sespa), acaba de dar uno de los últimos pasos necesarios para la inauguración del ambulatorio: la adjudicación del equipamiento. Lo ha hecho por un importe final que ronda los 300.000 euros, y que ha dividido en una docena de lotes, de los que dos quedaron desiertos, concretamente dos destinados al área bucodental. En cualquier caso, desde el Gobierno del Principado han confirmado que cuando se estrene el centro de salud, lo hará "con todos" los servicios operativos.

El Sespa acaba de adjudicar varios lotes de equipos para el nuevo ambulatorio lenense. En total, el presupuesto base de licitación era de 485.063,75 euros, incluyendo impuestos, una cuantía que dividió en doce lotes diferentes. Tras las adjudicaciones y los dos concursos sin empresas interesadas, el equipamiento del centro de Salud de Pola de Lena, ubicado en La Ería, no llega a los 300.000 euros.

Según se detalla en el concurso público, el lote más costoso es el destinado a "Mobiliario general", que se ha llevado la empresa "Mobiliario de Oficia Directo SA" por un importe de 125.155 euros. En el caso del mobiliario clínico, la adjudicación se hizo a "Ovidio Suárez Distribuciones SL", por un monte de 85.374 euros. La misma empresa, aunque por un importe de 5.393,1 euros, también ganó el último lote referente a los muebles, en este caso para fisioterapia. En cuanto a la señalización en el centro de Salud, el Sespa adjudicó la misma a "Signo Creaciones SL" por 13.227,49 euros".

Equipamiento

En los lotes referidos específicamente a equipamiento y máquinas, el destinado a los frigoríficos fue para "Hospifar", por 7.229 euros, mientras que el equipamiento de la unidad de fisioterapia lo pondrá "Sanrosan SA" por 25.032 euros.

En el caso del equipamiento médico de consulta, de nuevo Ovidio Suárez Distribuciones se hizo con el concurso, tras presentar una oferta de 24.924 euros, casi 20.000 euros menos del presupuesto base de licitación para esta categoría.

El nuevo centro de salud de Pola de Lena también contará con un electrocardiógrafo, que suministrará "Daniel Lombas SL" por un importe de 2.050 euros, y con un detector fetal, que pondrá "Dextromédica", por 785 euros, menos de la mitad del presupuesto inicial.

Odontología

La cartera de servicios del nuevo centro de salud de Pola de Lena también incluye una consulta de salud bucodental, aunque lo cierto es que la licitación para su equipamiento no ha resultado satisfactoria. De hecho, dos de los tres apartados destinados a poner en marcha esta área (el equipamiento y el mobiliario), quedaron desiertos. Únicamente resultó positiva la adquisición de un autoclave de sobremesa, que suministrará "Kyt implantes dentales SL", por un precio de 3.254 euros.

Pese a esta situación, las fuentes consultadas por LA NUEVA ESPAÑA explicaron que no supondrá en ningún caso una demora en la puesta en marcha del servicio, y que el nuevo y flamante ambulatorio lenense entrará en funcionamiento con todas las áreas proyectadas, incluida la de odontología. El último plazo ofrecido por Sanidad sobre la apertura del centro la fijaba esta primavera.

La zona, además, también se verá totalmente renovada, ya que al nuevo ambulatorio, se suman las obras, ya en marcha, para remodelar el parque de La Ería, justo delante del equipamiento sanitario. Los trabajos arrancaron el pasado diciembre y contaban con tres meses de plazo de ejecución, por lo que área sanitaria y recreativa podrían llegar a estrenarse a la vez.