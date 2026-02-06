Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Polémica ArzobispoInvestigación AdamuzLista espera mamografíasTSK BolsaZona Bajas Emisiones OviedoTiempo Asturias
instagramlinkedin

San Martín celebra su Antroxu con fiestas, desfiles y concursos

El Carnaval se complementará con talleres y campamentos urbanos para facilitar la conciliación

La presentación del Antroxu en San Martín.

La presentación del Antroxu en San Martín. / LNE

Luisma Díaz

Luisma Díaz

Sotrondio

San Martín del Rey Aurelio presentó este viernes su programa del Antroxu, que se celebrará del 13 al 17 de febrero, con fiestas, desfiles, concursos, talleres y campamentos urbanos, en Blimea, Sotrondio, El Entrego y La Cerezal; todo ello organizado por la Concejalía de Cultura y las diferentes asociaciones de fiestas y vecinales.

En Blimea, el Carnaval lo organiza la Asociación de Fiestas Nuestra Señora de las Nieves, el sábado 14 de febrero, a partir de las 17.00 horas, con un desfile desde la plaza de la iglesia hasta El Campu, animado por la compañía de teatro "Vuelta y Media", y posterior concurso y entrega de premios, además de concierto con la cantautora Silvia Joyanes y el batería Fary. Habrá merienda con chocolate y fayuelos.

Consulta en este enlace todas las noticias de hoy en las Cuencas

En Sotrondio, la fiesta de Antroxu corre a cargo de la Concejalía de Cultura y se celebrará el domingo 15 de febrero, entre las 17.30 y las 20.30 horas, en el Aula Cultural Onofre Rojo. Habrá discoteca, fotomatón, photocall, tatuajes y golosinas, además del desfile y concurso de disfraces, con premios en categorías individual y parejas, tanto infantil como para adultos y grupos.

El mismo día, se celebrará una fiesta de disfraces, concurso de fayuelos y chocolate en el Centro Social de La Cerezal. Unos actos organizados por la sociedad gestora, con sorpresas, música y premios.

La fiesta de Antroxu en El Entrego se celebrará por su parte el martes 17 de febrero, a partir de las 17.00 horas, con desfile por la localidad, concurso de disfraces, fiesta musical y chocolate, todo ello organizado por la asociación El Entrego Activo.

Además, los alumnos de los colegios de El Parque, Rey Aurelio, El Coto y La Sagrada Familia, desfilarán disfrazados el jueves 12 por las calles de Blimea, Sotrondio y El Entrego.

Conciliación y talleres

Además, para divertirse y permitir la conciliación, el Ayuntamiento organiza tres campamentos urbanos en Blimea, Sotrondio y El Entrego, los días 13 y 16 de febrero, para niños de entre 3 y 14 años, que se celebrará en el polideportivo de El Entrego, la Casa de la Juventud, en Sotrondio, y el polideportivo de Blimea.

Noticias relacionadas

También se organizará un taller de disfraces, el 10 de febrero, en la Casa de la Juventud; y un taller de máscaras, el 11 de febrero, en la Casa de la Cultura, en El Entrego.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Una conductora choca contra dos vehículos aparcados y termina tirada en la calzada con un ataque de nervios: la llamativa intervención policial en Mieres
  2. La mierense Áfrika Mortera, una futura profesora rumbo a su gran aventura internacional de la mano de Amancio Ortega: 'Algún día espero contar a mis alumnos esta experiencia
  3. La residencia universitaria del campus de Mieres se llena de alumnos tras una década casi vacía: 'Es muy cómodo vivir aquí
  4. Se busca millonario en Mieres tras el premio de Euromillones: 'Ojalá sea alguien que lo necesite
  5. La reconversión de una mina en Asturias: del carbón a plantar guisantes lágrima (300 euros kilo), salicornia (35) o wasabi (100)
  6. Mieres encaja las piezas para recuperar los pastos de Pinos y evitar que más de mil vacas se queden este verano en casa: 'Somos optimistas
  7. La Felguera y Sama absorben el 70% de los 40.000 habitantes de Langreo y solo un distrito del concejo ha ganado población en la última década (por esta razón)
  8. Las Cuencas tienen un nuevo millonario: un acertante se lleva un premio de un millón de euros en el sorteo de Euromillones

San Martín celebra su Antroxu con fiestas, desfiles y concursos

San Martín celebra su Antroxu con fiestas, desfiles y concursos

El Cine Maxi: memoria y presente

“Hablamos claramente del cierre de Hunosa”: los sindicatos lanzan duros reproches a la SEPI y a los gobiernos central y autonómico al percibir "dejadez e incompetencia" con la central de La Pereda

“Hablamos claramente del cierre de Hunosa”: los sindicatos lanzan duros reproches a la SEPI y a los gobiernos central y autonómico al percibir "dejadez e incompetencia" con la central de La Pereda

Comprar piso en Langreo o Mieres cuesta la mitad que en Oviedo o Gijón, pese a las últimas subidas

Comprar piso en Langreo o Mieres cuesta la mitad que en Oviedo o Gijón, pese a las últimas subidas

La estación de esquí de Valgrande-Pajares cerró por avería o viento uno de cada tres días de la temporada

La estación de esquí de Valgrande-Pajares cerró por avería o viento uno de cada tres días de la temporada

Bayer inicia su ampliación en Langreo, que transformará su planta en una fábrica de "Aspirina verde" sin emisiones

Bayer inicia su ampliación en Langreo, que transformará su planta en una fábrica de "Aspirina verde" sin emisiones

Los más talentosos de Mieres se citan el sábado para ser reconocidos

Los más talentosos de Mieres se citan el sábado para ser reconocidos

Los enfermos en Mieres, hartos de esperar hasta ocho días por una cita con el médico: "Nos sentimos desamparados"

Los enfermos en Mieres, hartos de esperar hasta ocho días por una cita con el médico: "Nos sentimos desamparados"
Tracking Pixel Contents