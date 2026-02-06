San Martín celebra su Antroxu con fiestas, desfiles y concursos
El Carnaval se complementará con talleres y campamentos urbanos para facilitar la conciliación
San Martín del Rey Aurelio presentó este viernes su programa del Antroxu, que se celebrará del 13 al 17 de febrero, con fiestas, desfiles, concursos, talleres y campamentos urbanos, en Blimea, Sotrondio, El Entrego y La Cerezal; todo ello organizado por la Concejalía de Cultura y las diferentes asociaciones de fiestas y vecinales.
En Blimea, el Carnaval lo organiza la Asociación de Fiestas Nuestra Señora de las Nieves, el sábado 14 de febrero, a partir de las 17.00 horas, con un desfile desde la plaza de la iglesia hasta El Campu, animado por la compañía de teatro "Vuelta y Media", y posterior concurso y entrega de premios, además de concierto con la cantautora Silvia Joyanes y el batería Fary. Habrá merienda con chocolate y fayuelos.
En Sotrondio, la fiesta de Antroxu corre a cargo de la Concejalía de Cultura y se celebrará el domingo 15 de febrero, entre las 17.30 y las 20.30 horas, en el Aula Cultural Onofre Rojo. Habrá discoteca, fotomatón, photocall, tatuajes y golosinas, además del desfile y concurso de disfraces, con premios en categorías individual y parejas, tanto infantil como para adultos y grupos.
El mismo día, se celebrará una fiesta de disfraces, concurso de fayuelos y chocolate en el Centro Social de La Cerezal. Unos actos organizados por la sociedad gestora, con sorpresas, música y premios.
La fiesta de Antroxu en El Entrego se celebrará por su parte el martes 17 de febrero, a partir de las 17.00 horas, con desfile por la localidad, concurso de disfraces, fiesta musical y chocolate, todo ello organizado por la asociación El Entrego Activo.
Además, los alumnos de los colegios de El Parque, Rey Aurelio, El Coto y La Sagrada Familia, desfilarán disfrazados el jueves 12 por las calles de Blimea, Sotrondio y El Entrego.
Conciliación y talleres
Además, para divertirse y permitir la conciliación, el Ayuntamiento organiza tres campamentos urbanos en Blimea, Sotrondio y El Entrego, los días 13 y 16 de febrero, para niños de entre 3 y 14 años, que se celebrará en el polideportivo de El Entrego, la Casa de la Juventud, en Sotrondio, y el polideportivo de Blimea.
También se organizará un taller de disfraces, el 10 de febrero, en la Casa de la Juventud; y un taller de máscaras, el 11 de febrero, en la Casa de la Cultura, en El Entrego.
