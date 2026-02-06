San Martín celebra su Antroxu con fiestas, desfiles y concursos

San Martín del Rey Aurelio presentó este viernes su programa del Antroxu, que se celebrará del 13 al 17 de febrero, con fiestas, desfiles, concursos, talleres y campamentos urbanos, en Blimea, Sotrondio, El Entrego y La Cerezal; todo ello organizado por la Concejalía de Cultura y las diferentes asociaciones de fiestas y vecinales.

En Blimea, el Carnaval lo organiza la Asociación de Fiestas Nuestra Señora de las Nieves, el sábado 14 de febrero, a partir de las 17.00 horas, con un desfile desde la plaza de la iglesia hasta El Campu, animado por la compañía de teatro "Vuelta y Media", y posterior concurso y entrega de premios, además de concierto con la cantautora Silvia Joyanes y el batería Fary. Habrá merienda con chocolate y fayuelos.

En Sotrondio, la fiesta de Antroxu corre a cargo de la Concejalía de Cultura y se celebrará el domingo 15 de febrero, entre las 17.30 y las 20.30 horas, en el Aula Cultural Onofre Rojo. Habrá discoteca, fotomatón, photocall, tatuajes y golosinas, además del desfile y concurso de disfraces, con premios en categorías individual y parejas, tanto infantil como para adultos y grupos.

El mismo día, se celebrará una fiesta de disfraces, concurso de fayuelos y chocolate en el Centro Social de La Cerezal. Unos actos organizados por la sociedad gestora, con sorpresas, música y premios.

La fiesta de Antroxu en El Entrego se celebrará por su parte el martes 17 de febrero, a partir de las 17.00 horas, con desfile por la localidad, concurso de disfraces, fiesta musical y chocolate, todo ello organizado por la asociación El Entrego Activo.

Además, los alumnos de los colegios de El Parque, Rey Aurelio, El Coto y La Sagrada Familia, desfilarán disfrazados el jueves 12 por las calles de Blimea, Sotrondio y El Entrego.

Conciliación y talleres

Además, para divertirse y permitir la conciliación, el Ayuntamiento organiza tres campamentos urbanos en Blimea, Sotrondio y El Entrego, los días 13 y 16 de febrero, para niños de entre 3 y 14 años, que se celebrará en el polideportivo de El Entrego, la Casa de la Juventud, en Sotrondio, y el polideportivo de Blimea.

Noticias relacionadas

También se organizará un taller de disfraces, el 10 de febrero, en la Casa de la Juventud; y un taller de máscaras, el 11 de febrero, en la Casa de la Cultura, en El Entrego.