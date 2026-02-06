La estación de esquí de Valgrande-Pajares cerró por avería o viento uno de cada tres días de la temporada

“Estación cerrada por viento”. Es el mensaje que los esquiadores se encuentran muchas mañanas al consultar las redes sociales o la página web de Valgrande-Pajares. El anuncio es recurrente desde el inicio de la temporada el pasado 2 de diciembre. Desde entonces, de los 53 días que en las pistas había nieve para esquiar, un total de 19 jornadas la estación estuvo cerrada o con la actividad limitada a la cinta de la zona baja. Tres de esos días fue por avería y los 16 restantes por viento. Eso sin contar los días que no se abrió por falta de nieve o los destinados únicamente a uso turístico. Así, los esquiadores solo pudieron practicar su deporte un 36 por ciento de los días, algo más de 1 de cada 3 jornadas. Lo habitual de otras temporadas es que el viento paralice la estación alrededor de un 8 por ciento de las jornadas esquiables.

Un esquiador en un telesilla de Valgrande-Pajares el primer día de la temporada / FERNANDO RODRIGUEZ

Velocidad del viento

La decisión de cerrar los remontes, en especial la telecabina, por la presencia de viento se hace atendiendo a los protocolos de seguridad de las instalaciones. Los anemómetros, ya sean los que tienen los propios medios mecánicos o los manuales utilizados por los operarios, son los que dictan sentencia. Cuando funcionan, que no siempre es así, los anemómetros colocados en los remontes marcan si puede funcionar o no, incluso impiden técnicamente que la silla o la telecabina pueda funcionar para no poner el riesgo la seguridad de los esquiadores, los trabajadores o las propias infraestructuras. Si esos aparatos no funcionan se hace una medición manual. Por lo general, los remontes de una estación de esquí se cierran cuando las rachas de viento superan los 50 o 60 kilómetros por hora.

Media estación

Es lo que ha ocurrido un total de 19 días en lo que va de temporada. A eso hay que sumar otros 18 días en los que solo se vendió el forfait de media estación, es decir de la zona alta. Días en los que no se podía acceder esquiando a la estación de salida de la telecabina. Además, dentro de esas jornadas a medias, la mitad, 9 días, no estuvo operativa la silla de Brañillín, la utilizada por los debutantes y los cursillistas ya que da acceso a tres pistas verdes y que al no disponer de este remonte se venían en serias dificultades. Los esquiadores más experimentados podían descender hasta el telesilla del Valle del Sol para volver a subir a la zona alta de la estación.

Debido a incidencias técnicas o causas meteorológicas, de los 34 días que ha abierto la estación ninguno de ellos han estado operativos todos los remontes con lo que las quejas entre los esquiadores son constantes máxime cuando el mensaje de “Estación cerrada…” aparece en ocasiones una hora después de la previsión de apertura. Es decir, un esquiador de Gijón, Oviedo o Avilés que tiene por costumbre consultar las redes sociales a primera hora de la mañana con la intención de subir a esquiar se han encontrado a lo largo de la temporada con varios días en que las redes sociales de Valgrande-Pajares informaban del número de pistas abiertas, el estado de la nieve o la meteorología. Una hora después, cuando el deportista ya estaba de camino o incluso en la misma estación, se anunciaba el cierre.

La temporada de esquí en Pajares más que blanca está siendo negra, en especial para los amantes de la nieve que no saben a qué atenerse y optan por irse a Fuentes de Invierno o San Isidro.

Los problemas, la polémica y las incidencias desde el inicio de la campaña invernal han sido contantes en la estación de esquí lenense. El Principado defiende la gestión mientras que el colectivo de la Mesa de la Nieve la critica duramente. Al final, quienes pagan son los aficionados.