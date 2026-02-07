Arsenio Díaz, reelegido en la Agrupación Vecinal de Mieres: “Queremos que todos los ciudadanos puedan relacionarse con las administraciones sin brecha digital”

Arsenio Díaz Marentes lleva al frente de la Agrupación Vecinal de Mieres desde 2015 y afronta ahora un nuevo mandato al no haberse presentado ninguna candidatura alternativa a la asamblea general que se celebrará el próximo 13 de febrero. La suya ha sido la única lista en concurrir a un proceso que refuerza su liderazgo al frente de una entidad que agrupa a más de medio centenar de asociaciones vecinales y que representa a cerca del 80% de la población del concejo.

En esta entrevista, Díaz Marentes repasa el balance de su anterior etapa, marca las prioridades para los próximos años y analiza la relación con el Ayuntamiento y los principales retos del movimiento vecinal en Mieres.

—¿Qué significa para usted haber sido reelegido presidente de la Agrupación Vecinal?

—Es un revulsivo para seguir trabajando por el movimiento asociativo vecinal y, al mismo tiempo, una satisfacción personal por la confianza que me dispensan las asociaciones.

—¿Qué balance hace de su anterior mandato?

—El balance es positivo. Hemos crecido en número de asociaciones, pasando de 52 a las 56 actuales, fruto del trabajo bien realizado. Además, uno de los logros más destacados ha sido la incorporación de la Agrupación Vecinal a la Confederación de Asociaciones de Vecinos de Asturias, donde contamos con dos cargos directivos.

—¿Cuáles son las prioridades para este nuevo mandato?

—Nuestra prioridad es fortalecer la Agrupación Vecinal e incorporar a aquellas asociaciones que, por su situación geográfica, carecen de actividad o recursos. También queremos impulsar la participación ciudadana en el concejo, con el objetivo de alcanzar al 100% de los vecinos. Actualmente representamos al 78%.

—¿Qué proyectos concretos quiere impulsar a corto y medio plazo?

—Queremos poner en marcha una programación anual formativa para combatir la brecha digital y facilitar que todos los ciudadanos puedan relacionarse con las administraciones, ya que cada vez se exige más el uso de medios telemáticos. También impulsaremos jornadas de participación ciudadana para sensibilizar e implicar a los vecinos.

—¿Habrá cambios en la forma de trabajar de la Agrupación?

—La Junta Directiva está cohesionada y cuenta con representación de todas las zonas del concejo. Aun así, necesitamos un mayor impulso en la gestión para ganar agilidad y afrontar los retos que tenemos como federación.

—¿Cómo valora la relación con el Ayuntamiento de Mieres?

—Es una relación respetuosa, pero creemos que el Ayuntamiento debería mostrar mayor fluidez y reconocimiento hacia la Agrupación. Percibimos ciertas reticencias a la hora de desarrollar la participación ciudadana y falta agilidad para convertir los compromisos en hechos concretos.

—¿Qué demandas trasladan con más frecuencia los vecinos?

—Sobre todo mantenimiento de los barrios, limpieza, estado de las infraestructuras y servicios públicos. También preocupa especialmente el empleo y la falta de oportunidades para que la gente joven pueda quedarse en Mieres.

—¿En qué áreas cree que hace falta mayor implicación institucional?

—En empleo, vivienda, servicios sociales y mantenimiento urbano. Además, es fundamental apostar por políticas que frenen la despoblación y dinamicen el concejo.

—¿Cómo se puede fomentar una mayor participación vecinal?

—Escuchando más a la ciudadanía, creando espacios reales de participación y demostrando que implicarse sirve para cambiar cosas. También hay que adaptarse a nuevos formatos y horarios.

—¿Existe relevo generacional en el movimiento vecinal?

—Aún es limitado, aunque poco a poco se incorporan personas más jóvenes. Es un reto importante y debemos trabajar más para atraer a nuevas generaciones.

—¿Qué mensaje enviaría a los jóvenes?

—Que su voz es necesaria y que el movimiento vecinal también les pertenece. Implicarse es una forma directa de mejorar su entorno y de construir el futuro del concejo desde lo cercano.

—Después de tantos años de implicación, ¿qué le motiva a seguir?

—Aún quedan asuntos pendientes, especialmente el desarrollo real de la participación ciudadana y la ejecución de actuaciones que permitan ver mejoras tangibles en los barrios. Me motiva saber que el trabajo colectivo mejora la calidad de vida de los vecinos.

—Para finalizar, ¿qué mensaje quiere lanzar ante su nuevo mandato?

—Quiero hacer un llamamiento a todas las asociaciones y a la ciudadanía para que no permitamos que salga adelante el proyecto de Ley de Participación Ciudadana tal y como está redactado, porque excluye al movimiento asociativo vecinal.