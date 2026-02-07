El empresario al que piden penas de hasta 12 años por abusar de varios menores en Langreo, a juicio a partir del martes en la Audiencia

J. F. D., el empresario langreano de 70 años acusado de abusar de varios menores, se sienta este martes en el banquillo de la sección segunda de la Audiencia Provincial en un juicio que durará dos jornadas. El ministerio público pide penas que suman ocho años de prisión por los abusos sufridos por tres menores (respecto a otra víctima, hermano de uno de los anteriores, el fiscal no formula acusación, al haber prescrito los delitos, por presentarse la denuncia diez años después de los hechos), mientras que la acusación particular, ejercida por dos hermanos, asesorados legalmente por los letrados Carlos Hernández Fierro y Emilio Matanza, piden doce años de cárcel e indemnizaciones que suman los 60.000 euros.

Según el ministerio público, uno de los menores, nacido en 2004, sufrió los abusos entre 2014 y 2019, cuando tenía entre diez y quince años, y el acusado, nacido en 1955, entre 59 y 64 años. El empresario, tras ganarse la confianza del menor con regalos, se quedaba a solas con él en la conocida sidrería que regentaba en Langreo, en su propio vehículo o en el hotel del que era propietario. El hombre le realizaba tocamientos, mostrándole videos pornográficos. En los hechos no medió violencia alguna y la situación finalizó cuando el muchacho, próximo a los 16 años, siendo consciente de que estos actos no eran adecuados, puso fin a los mismos. Por los abusos sufridos por este joven, el ministerio público pide cuatro años de prisión, y 10.000 euros de indemnización por los perjuicios morales causados.

Respecto al hermano diez años mayor del anterior joven, también se registraron abusos entre 2001 y 2009, pero presentó la denuncia en 2024, cuando ya habían pasado los diez años de prescripción.

La Fiscalía también acusa al empresario de los abusos sufridos por dos hermanos nacidos en 2002 y 2004. Al primero le sometió a abusos desde los 12 hasta los 18 años, al otro desde que tenía 15 años hasta los 17. La prácticas eran similares a las de los otros hermanos. Por los abusos sufridos por estos dos menores pide otros cuatro años de cárcel. No pide para ellos indemnización, ni ellos la reclaman, puesto que han recibido entre 5.000 y 9.000 euros por parte del acusado, por lo que concurre la atenuante de reparación del daño.

Acuerdo económico

Tanto estos dos jóvenes como un tercero llegaron a un acuerdo económico con el empresario por el que les resarcía con las cantidades antes señaladas para que retirasen la denuncia. En el acuerdo, alcanzado en el verano de 2024, el empresario les pedía perdón y los jóvenes se comprometían «no divulgar el presente acuerdo, ni el resultado del procedimiento»,

El acusado se aprovechó de la amistad que le unía a los padres de los menores.

Penas más duras

Por lo que se refiere a las acusaciones particulares, solicitan penas más duras. Según sostienen, el empresario llegaba a decirle a estos jóvenes que "esas cosas no eran malas, las tenían que aprender". Entre estas "cosas" se encontraban las masturbaciones, el poner vídeos pornográficos a los menores cuando decía a las familias que los subía a la oficina a jugar al ordenador, practicar tocamientos... Como consecuencia de todos estos abusos, subraya la acusación particular, uno de los jóvenes sufre un trastorno de estrés postraumático, diagnosticado en un informe de Salud Mental del Hospital Valle del Nalón.