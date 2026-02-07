El nuevo centro de salud de Pola de Lena tiene ya fecha de apertura tras casi dos décadas de espera

El Principado ya ha puesto fecha. Después de dos décadas de espera los vecinos de Pola de Lena estrenarán centro de salud el próximo 16 de marzo. El viceconsejero de Política Sanitaria, Pablo García, visitó este sábado el nuevo equipamiento junto con el gerente del área sanitaria, José Antonio Vecino, para comprobar que la obra ya está finalizada y confirmar que el Principado invertirá en las próximas semanas 293.400 euros en mobiliario y equipamiento. Desde Salud se celebra que en poco más de un mes los vecinos de Lena dispondrán “de un equipamiento más moderno y confortable que contará, además, con un área de educación para actividades comunitarias”.

Pablo García, a la izquierda, y José Antonio Vecino, en la azotea del edificio, con las placas solares / LNE

El doble de superficie

El nuevo centro de salud duplica en superficie al existente, sumando un total de 2.284 metros cuadrados en un edificio de dos plantas. A pie de calle se situarán administración, extracciones, urgencias y el área de la mujer, que incluirá dos consultas y una sala de educación sanitaria y para matrona de 45 metros cuadrados, además de la unidad de fisioterapia, de casi 100 metros cuadrados.

Las consultas de las unidades de familia y polivalentes, junto con sus salas de espera, se ubicarán en la primera planta, donde también estará la unidad de pediatría, que tendrá cuatro consultas. En este mismo piso se habilitará la unidad de salud bucodental.

En el semisótano, además de las áreas comunes de profesionales, habrá un espacio abierto a una zona ajardinada cubierta. En cuanto al sótano, tendrá 31 plazas de aparcamiento para la plantilla.

Plaza de la Ería

A las obras del centro de salud se suma la mejora de la plaza de la Ería, anexa al nuevo ambulatorio, que se transformará en un parque con abundantes zonas verdes. El Ayuntamiento de Lena ha invertido un total de 481.850 euros en la urbanización y transformación en parque de 1.860 metros cuadrados. Los fondos utilizados para la obra pertenecen al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Los trabajos arrancaron el pasado diciembre y contaban con tres meses de plazo de ejecución, por lo que área sanitaria y recreativa podrían llegar a estrenarse a la vez.

Nuevos usos

El Ayuntamiento busca también usos para el edificio de propiedad municipal que albergaba hasta ahora el ambulatorio. El consistorio ha presentado un proyecto para la "recuperación, rehabilitación y adecuación integral del inmueble que actualmente ocupa el centro de salud y que quedará vacío". La pretensión es que se convierta en "un centro de convivencia ciudadana". El edificio, de propiedad municipal, "cuenta con las características necesarias para su transformación debido a la ausencia de barreras arquitectónicas, ya que dispone de ascensor y rampa de acceso", indicó que gobierno local que quiere trasladar allí la sede de Servicios Sociales "y compatibilizar ese uso con otras funciones de interés social, como un punto de encuentro asociativo; creación de aulas homologadas para formación, y un espacio de coworking municipal para facilitar el trabajo a distancia al creciente número de personas que teletrabajan en el concejo, entre otras alternativas".

El objetivo es convertir el edificio en un "punto neurálgico de servicios y convivencia ciudadana, de manera que se cree un espacio municipal polivalente que agrupe y centralice servicios esenciales, fomente la participación vecinal y dinamice la vida social y cultural del concejo", señalaron fuentes municipales.