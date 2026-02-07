San Martín, sede este lunes de la Comisión de Migración de la Federación de Municipios y Provincias
Los asistentes debatirán en el Ayuntamiento y a continuación visitarán el centro temporal de migrantes de Sotrondio
San Martín del Rey Aurelio acoge este lunes 9 de febrero la celebración, en el salón de plenos del Ayuntamiento, de la Comisión de Inclusión Social y Migraciones, de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), que preside el alcalde José Ramón Martín Ardines. La reunión, a la que asistirán alcaldes y concejales de diferentes comunidades españolas, además del secretario general de la FEMP, Luis Antonio Martínez-Sicluna, comenzará a las 10.30 horas, con un orden del día que contempla en primer lugar la participación del director del Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia (Orbaxe), Tomás Fernández Villa.
Seguidamente, intervendrá el delegado del Movimiento por la Paz MPDL en Asturias, Julio Caricol, entidad que gestiona el Centro Temporal de Migrantes, ubicado en Sotrondio (antiguo colegio San José), y que está a la espera de ser completamente renovado. En la mesa se informará también de las reuniones mantenidas en el Foro para la Integración Social de los Migrantes y el Consejo para la Promoción de la Igualdad y el Trato Igualitario.
Además, en la misma comisión se expondrá la propuesta para la renovación del convenio con la Fundación Cepaim, que funciona como Consorcio de Entidades para la Acción Integral con Migrantes. De igual modo, se pondrá sobre la mesa el desarrollo del proyecto RETO Religiones y Tolerancia en el ámbito local, y se informará sobre el nuevo Sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género Viogen.
Visitas
Previo a la reunión, la Corporación de San Martín recibirá a los diferentes cargos políticos representados en la Comisión de Inclusión Social y Migraciones, y una vez que la mesa concluya se realizará una visita al centro temporal de migrantes, así como al Centro de Investigación en Nanotecnología y Nanociencia y al Museo Mundo 3D, en El Entrego.
