Las últimas fareras iluminan Langreo: coloquio con la directora de "Aunque seamos islas" este lunes

El ciclo Cinamoteca Ambulante de la Laboral llega este lunes 9 de febrero a Langreo. El Cine Felgueroso de Sama acogerá a las 19.30 horas la proyección del documental "Aunque seamos islas", en el que la directora ovetense Cristina Rodríguez Paz narra la vida de las últimas fareras. La sesión contará además con un encuentro con la directora tras la proyección, ofreciendo al público la oportunidad de dialogar sobre el proceso creativo y el universo femenino de los faros.

Un momento del rodaje / LNE

Langreo acogerá la proyección de una obra íntima y poética que explora el mundo de las fareras, mujeres que han dedicado su vida a cuidar los faros en los confines de la costa. A través de una narrativa que combina realidad e introspección, la película conecta la crisis profesional de una cineasta con la experiencia vital de estas mujeres, convirtiendo el viaje físico en una búsqueda interior sobre el sentido de contar historias invisibles.

Con una duración de 78 minutos, "Aunque seamos islas" se presenta como una oda al cine documental y a las realidades en vías de desaparición. El filme rinde homenaje a las apenas 26 mujeres que han trabajado en faros en España y pone rostro a las últimas fareras en activo, destacando su vínculo con la naturaleza y su vocación por una profesión tan solitaria como esencial.

A lo largo del metraje, la protagonista descubre, gracias a estas mujeres, una manera distinta de estar en el mundo. Este encuentro con el universo de los faros, observado desde una perspectiva femenina, supone para ella un renacer tanto personal como profesional, y se transforma en una carta íntima dirigida a su sobrino y a todas aquellas personas que buscan sentido en la creación audiovisual.

La entrada a la proyección es gratuita hasta completar aforo, reforzando el compromiso de Laboral Cinemateca con la difusión cultural y el acceso al cine de autor en el territorio.