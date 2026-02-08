El comercio de Mieres critica la falta de medidas municipales para dinamizar el sector e impulsar la plaza de abastos

Una amplia representación del comercio local asegura sentirse deficientemente atendida por el Ayuntamiento de Mieres en términos de diálogo, y al mismo tiempo mantiene una valoración muy negativa de las políticas municipales de apoyo al pequeño comercio por la falta de medidas concretas y por los retrasos acumulados en la puesta en marcha de iniciativas clave para la dinamización del sector. Así lo pusieron de manifiesto los asociados de la plataforma “Ye Mieres” en una reciente asamblea celebrada en el salón de actos del espacio cultural 1910, en la que se abordó la situación del comercio local y la relación con el Consistorio. En el encuentro, los comerciantes trasladaron sensaciones mayoritariamente negativas. Consideran que no existe una relación fluida con la administración local y que este déficit se traduce en la falta de acciones efectivas.

Iluminación y plaza de abastos

Entre las principales demandas del sector figura la mejora de la iluminación de las calles comerciales, una medida que consideran básica para hacer más atractivas las zonas de compras, mejorar la seguridad percibida y favorecer que los clientes prolonguen su estancia, especialmente en horario de tarde y noche. A ello se suma el arreglo y modernización de la plaza de abastos, que los comerciantes ven como un elemento estratégico tanto por su valor comercial como por su potencial como espacio dinamizador del centro urbano.

Los comerciantes, votando uno de los puntos de orden del día. / Foto cedida a LNE

Un estudio para detectar carencias

Otra de las reclamaciones centrales es la realización de un estudio de mercado que permita detectar carencias en la oferta comercial del municipio. Según “Ye Mieres”, este análisis serviría para orientar mejor las políticas de atracción de nuevos negocios y evitar, al mismo tiempo, una excesiva competencia en determinados sectores ya saturados. El objetivo es favorecer la llegada de jóvenes emprendedores, tanto locales como procedentes de fuera del municipio, con proyectos de carácter novedoso que aporten valor añadido y diversifiquen la actividad comercial.

Atracción de empresas y uso de naves

Los comerciantes también subrayan la importancia de favorecer la implantación de nuevas empresas en el municipio como vía para aumentar la renta bruta por habitante y reforzar el tejido económico local. “Está en la mano de los ayuntamientos negociar con empresas su asentamiento en el territorio y promover que se mejoren las condiciones para ocupar naves que llevan años en desuso”, señalan desde la plataforma, que considera clave activar espacios industriales y comerciales infrautilizados.

Plan estratégico y ayudas bloqueadas

En la asamblea, presidida por Roberto Ardura, los asociados valoraron de forma muy negativa la tardanza en la implementación del plan estratégico del comercio local, que, según recuerdan, “se viene anunciando y preparando desde hace años”. También se criticó la falta de convocatorias de ayudas para iniciativas de impulso de la actividad comercial, así como el retraso en el pago de algunas de las subvenciones convocadas en ejercicios anteriores.

Asimismo, “Ye Mieres” reprochó al Gobierno local el bloqueo de varias mociones presentadas en el último año por el Partido Popular y el PSOE, que planteaban medidas concretas de apoyo al sector. La última de ellas fue defendida por el grupo socialista en el pleno celebrado el pasado día 26. Desde la asociación, que agrupa a cerca de 150 negocios, lamentan que ambas propuestas fueran rechazadas con el argumento de que se está elaborando el plan estratégico, del que, aseguran, aún no se ha concretado ninguna medida práctica.

Como ejemplo del que consideran un escaso compromiso municipal, los comerciantes citaron una subvención solicitada por “Ye Mieres” por actividades desarrolladas en 2022 que todavía no se ha resuelto, así como la ausencia de nuevas convocatorias en los años posteriores. Un conjunto de factores que, según el colectivo, lastran la competitividad del pequeño comercio y retrasan la recuperación y modernización del sector en Mieres.