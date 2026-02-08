"Hermana furia", la rabia y potencia del mejor rock en español estuvo en La Felguera
El grupo madrileño actuó en la Sala Telva
No tuvieron que "Matar a alguien" para convencer de que tienen uno de los mejores directos del país. El grupo "Hermana furia" llenó Langreo este sábado por la noche de rock rabioso y contestatario. Los madrileños estuvieron en una Sala Telva (La Felguera), donde presentaron su nuevo trabajo, "Rumias".
"Hermana furia" es una de las bandas más contundentes de la escena nacional. Con Nuria Furia como vocalista, Edu Molina a la guitarra, Pau C, Marcos al bajo y Tweety Capmany a la batería, los madrileños pasaron este año por el Tsunami Xixón, y recientemente cruzaron el charco para actuar en Colombia, antes de llegar a La Felguera para descargar su música de "electricidad y resistencia".
La música de "Hermana furia" convenció con su combinación de guitarras pesadas, letras reivindicativas en castellano, empoderamiento social y voces rayando el metal extremo en algunos temas como "Pero si me atreviera". El concierto se enmarcó en el circuito estatal #GPS16 (Girando por Salas).
