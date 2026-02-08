Los premios Mitu confirman que "Mieres tien talentu": así fue la gala
El IES Valle de Turón, Rodrigo Díaz, Ariel Rodríguez y Jennyfer Fernández como divulgadores científicos y el bailarín Lucas García fueron los galardonados
D. Orihuela / L. Díaz
Los premios Mitu confirmaron este fin de semana que "Mieres tien talentu", y mucho. Los galardones, que cumplían su segunda edición, nacieron con el objetivo de "reivindicar el potencial de los jóvenes en distintos ámbitos". Y así fue. Los galardonados fueron el IES Valle de Turón, los jóvenes Rodrigo Díaz, Ariel Rodríguez y Jennyfer Fernández por sus monólogos e ideas científicas y el bailarín Lucas García.
Presentaban un gran aspecto el auditorio Teodoro Cuesta, donde se celebró la gala. El alcalde, Manuel Ángel Álvarez, apuntó que "dicen que nadie es profeta en su tierra, pero estamos empeñados en demostrar lo contrario". Por eso el impulso a estos premios, "para poner el foco en una generación que está escribiendo el presente y va a construir el futuro".
Uno de los galardones recayó en el IES Valle de Turón, por haber logrado el primer premio Aciertas (Aprendizaje de las Ciencias por Indagación en Redes Transversales colaborativas) a la mejor experiencia educativa con su proyecto "Cosmética Circular", centrada en promover el compromiso y respeto por el cuidado personal y el entorno a través de procesos sostenibles de economía circular. Hubo un reconocimiento especial para su directora, Emma Ovejero.
Ciencia
Mientras, Rodrigo Díaz del Sol fue reconocido por lograr ganar el Concurso Bayer de Monólogos Científicos 2024, con su obra "¿Y tú, eres colibrí?", en el que propuso el uso de la tecnología como solución para prevenir la contaminación e infecciones del agua en el contexto de escasez de este recurso. Del mismo modo, Ariel Rodríguez Palacios también recibirá un galardón por haber vencido en la edición de 2025 del mismo certamen, con su monólogo "¿A qué suena el corazón?", centrado en las enfermedades cardiovasculares incluyendo la perspectiva de género en la sintomatología y la investigación.
Se puso en valor también a Jennyfer Fernández, premiada por el mejor vídeo del Concurso de NanoCientíficas en 60 segundos, con "Energía soleada", centrado en la investigadora Sol Carretero que trabaja en nanomateriales para energía solar.
Danza
Por último, se destacó el trabajo del bailarín Lucas García, de la compañía de danza Meraki Cia. García ha participado en importantes festivales nacionales, recibiendo premios tan destacados como el "Oh! 2024" de las Artes Escénicas de Asturias o el Certamen Coreográfico de Santiago.
La gala fue presentada por Marta Crestelo. Una gala en la que, dado el carácter de los premiados, no faltaron los monólogos, el arte urbano y la música.
