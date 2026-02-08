Rafa Balbuena presenta en Langreo "Pídemelo todo menos seso", una novela incorrecta, mordaz y con tintes quevedianos

La Casa de la Buelga, en Ciaño, acogió la tarde-noche del viernes la presentación de la primera novela del periodista y editor avilesino, afincado en Langreo, Rafael Balbuena, "Pídemelo todo menos seso". Acompañando al autor estuvieron la presidenta de la Asociación Cauce del Nalón, Isabel Rivera Onís, y la filóloga Belén Suárez Prieto.

"Pídemelo todo menos seso", editado la editorial asturiana Orpheus Ediciones Clandestinas (2025), es, en palabras de Isabel Rivera, que intervino en primer lugar, "una novela incorrecta, mordaz, llena de sentido del humor, en la que se encuentran rastros de Francisco de Quevedo". La presidenta de Cauce agradeció al autor su valentía a la hora de escribir.

A continuación, Belén Suárez Prieto comenzó el diálogo con Balbuena preguntándole si consideraba que la pasión con cabeza es posible, pues el subtítulo de la obra es, precisamente, "Una novela sobre la pasión sin cabeza". El autor comenzó, así, su intervención hablando de la naturaleza del enamoramiento y de cómo el ser humano tropieza, una y otra vez, en la misma piedra. La conversación continuó abundando en el comportamiento amoroso del ser humano y en el comportamiento de quienes protagonizan la novela, Alfonso Ruiz Talavera y La Larga, La Rubia y La Flaca. También, salieron a relucir las influencias literarias del autor, fundamentalmente, los grandes maestros de la literatura en español, desde Juan Ruiz hasta Miguel Delibes, pasando por José de Espronceda y por Camilo José Cela, entre los que se encuentran también los nombres imprescindibles de la literatura hispanoamericana, como Julio Cortázar (que asoma en la novela) o Gabriel García Márquez. Balbuena destacó el nombre de Ciro Alegría como una influencia importante, autor que no suele citarse con frecuencia.

A preguntas de Suárez Prieto acerca de cómo había sido la publicación ahora de esta novela, el autor confesó que había estado más de diez años en un cajón. Balbuena manifestó que la obra pasó por delante de un libro de cuentos gestado durante el confinamiento que pretendía ser su primera publicación en Orpheus. "Pero ya sabemos que el escritor propone y los relatos se independizan de aquel y disponen y, entonces, la novela postergada adelantó a la colección de cuentos, que espera a ser completada".

El acto de presentación de "Pídemelo todo menos seso" se completó con las intervenciones del público asistente, respondidas por el autor, en un diálogo animado que contribuyó a enriquecer la presentación en una invernal, pero muy cálida tarde, que se convirtió en noche, de febrero.

Noticias relacionadas

El acto, organizado por Cauce del Nalón contó con la colaboración del Ayuntamiento de Langreo y LA NUEVA ESPAÑA