El sueño rodante americano aparca en Mieres

Carlos Peral rescató un "fierro" de Mississippi y lo convirtió en una joya que este sábado recorrió las calles de Mieres y aparcó en la mismísima plaza del Ayuntamiento. El saregano compró en una subasta una camioneta Ford F1 de 1956. Traerla a Asturias no fue fácil, pues supuso toda una odisea logística: un traslado por tierra hasta los muelles de Nueva York, un viaje transatlántico en contenedor hasta La Coruña y, finalmente, tres años de trabajo en Asturias, con piezas originales traídas de Estados Unidos. Peral no es mecánico pero restauró el vehículo con sus propias manos. Conoce cada tornillo, "la desmonté entera, cada pieza". Fueron tres años de trabajo diario, "no de ponerse una vez a la semana". El resultado es simplemente una belleza de cuatro ruedas y muchos quilates. De dinero invertido, mejor no hablar. Peral fue uno de los propietarios de vehículos americanos clásicos que acudieron ayer a Mieres convocados por Javier "Charlie" Díaz.

Concentración de coches clásicos americanos en Mieres / D. O.

Los miembros del club "Asturyankees" se mueven por la pasión. No piensan en litros de gasolina a los cien kilómetros ni en hacer cientos o miles de millas. En esta ocasión se hace más cierto que nunca aquello de que lo importante es el camino. Disfrutan con la grasa en sus talleres caseros y buscando por internet la pieza que les falta para hacer rugir el motor.

El Chevrolet de 1970

Si la Ford de Carlos es la elegancia rústica, el Chevrolet Chevelle de 1970 de Abel Álvarez Corzo es la definición de fuerza. Adquirido en La Coruña hace apenas un par de años, este "muscle car" impone respeto hasta sin arrancar.

Su dueño se define a sí mismo como un "mecánico de YouTube", navegando entre tutoriales, búsqueda de piezas en mercados internacionales y complejos trámites de aduanas para mantener su joya a punto. Una de las muchas que se pudieron ver en Mieres.