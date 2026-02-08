Un total de 237 familias de Mieres recibirán una ayuda municipal de 700 euros

El Ayuntamiento de Mieres, a través del área de Derechos Sociales que dirige Teresa Iglesias, ha publicado las listas definitivas de concesión y denegación de las ayudas a familias en dificultades económicas con menores a cargo. En concreto, un total de 237 familias recibirán esta ayuda de 700 euros, en un único pago, destinada a apoyar a las familias que cumplan los requisitos establecidos en las bases para hacer frente a los gastos relacionados con alimentación, salud o educación. Todo con el objetivo de promover el bienestar de los menores y procurar el disfrute de sus derechos. Esta convocatoria de ayudas contaba con un presupuesto de 200.000 euros y finalmente se repartirán casi 166.000 euros, llegando así a todas las familias que cumplían los requisitos de acceso a la misma.

Para el Gobierno local esta convocatoria "es muy importante y útil en el marco de la lucha contra la desigualdad", en este caso centrada además en el ámbito de las familias con menores a cargo que están atravesando dificultades económicas. “Es importante movilizar recursos y ofrecer apoyo para avanzar contra la desigualdad y desde el Gobierno de Mieres tenemos en la inversión social una de nuestras prioridades”, señaló la concejala, que incidió en que “sabemos que estas ayudas no resuelven los problemas, pero suponen un alivio importante y por ello apostamos por ellas, al igual que por otras como las de comedor escolar o compra de libros y material escolar en Infantil”.