Valgrande-Pajares: cronología, listado de averías y cierres que lastran la campaña en la estación de esquí

La temporada de esquí en Valgrande-Pajares está este año marcada por las incidencias, ya sean técnicas o meteorológicas. Sin duda no es la mejor que se recuerda en los últimos tiempos ya que o bien los problemas técnicos o el mal tiempo han condicionado la actividad diaria de la estación. Todos los remontes de Valgrande-Pajares llegaron a la temporada, que arrancó el pasado 2 de diciembre, con las pruebas de carga superadas, pero la realidad operativa ha mostrado un escenario de retrasos, cierres y averías recurrentes. Desde el inicio de la temporada, hace más de dos meses, Valgrande-Pajares solo ha podido abrir con normalidad un total de 16 jornadas, cuatro en diciembre, nueve en enero y tres en febrero.

Esquiadores en la zona baja de Pajares. / Fernando Rodríguez

Diciembre: un inicio con problemas técnicos

En diciembre, la estación registró 11 días en los que se vendió el forfait de media estación, 12 de cierre por falta de nieve, 2 de uso turístico, 1 de cierre por viento y solo 4 jornadas abierta con normalidad.

El historial de problemas comenzó al día siguiente de la apertura de las pistas. El telesilla Brañillín, el más utilizado por los principiantes ya que da servicio a las pistas verdes de la zona alta de la estación, sufrió una avería que obligó a rescatar a varios usuarios mediante el motor auxiliar térmico tras permanecer varios minutos (entre 10 y 30 según las versiones) suspendidos en la línea. Tras este suceso, el remonte permaneció inoperativo durante nueve días. No disponer de ese remonte afecta directamente a los esquiadores más inexpertos pero en especial a escuela de esquí y los cursillos.

La telecabina, el remonte estrella de Valgrande-Pajares, inaugurado en diciembre de 2022 tras una inversión de diez millones de euros, también ha centrado gran parte de los problemas técnicos. En diciembre se registraron cuatro aperturas tardías del “huevo”.

Usuarios, el pasado mes de enero en Valgrande-Pajares. / Valgrande-Pajres

Enero: incidencias en la telecabina y retrasos generalizados

En enero, la estación contabilizó 7 días de media estación, 2 de cierre total, 13 jornadas en las que solo funcionó la cinta inferior y 9 días de apertura normal.

El día 5 se produjo una incidencia en la telecabina en el momento de la recogida de las cabinas, un problema que acabaría desembocando en la avería más grave del mes.

A lo largo de enero se registraron cinco retrasos en la apertura vinculados al inicio de la actividad de la telecabina, así como retrasos en la puesta en marcha del resto de telesillas en siete ocasiones, afectando tanto a la silla del Valle como a Brañillín.

El día 26, la telecabina sufrió una avería que la mantuvo fuera de servicio durante tres jornadas consecutivas, lo que supuso, de facto, la paralización de la estación, ya que es el único medio mecánico para acceder a la zona media y alta. En la zona baja se han desmantelado los telesquís, primero el de El Arroyo y luego el de La Hoya, con lo que solo queda operativa una cinta de debutantes.

Febrero (hasta el día 8)

Hasta el 8 de febrero, la estación abrió con normalidad tres días a lo largo del mes y funcionó solo con la cinta inferior para debutantes en cinco jornadas.

En los días de apertura de lo que va de mes, las incidencias registradas han estado relacionadas con retrasos en la puesta en marcha de las sillas de Brañillín y del Valle del Sol.

Remontes inoperativos y falta de dominio

Uno de los puntos críticos de la temporada es la decisión de no poner en marcha tres medios mecánicos por no considerarlos en condiciones de uso. Son los telesquís de Fuente la Reina, el del Tubo y la cinta de iniciación de la zona alta.

Especialmente relevante es el caso de Fuente la Reina, ya que su cierre impide el acceso mecánico a una de las partes más atractivas del dominio esquiable de Valgrande-Pajares. Ese cierre ha provocado que, aun habiendo nieve, los esquiadores no hayan podido disfrutar de pistas como las de El Vallón. En el caso del telesquí del Tubo, los técnicos señalaron deficiencias una vez llegó la nieve, a pesar de haber pasado correctamente el mantenimiento estival. La “percha” del Tubo es también una de las más utilizadas por los esquiadores expertos, porque da acceso a pistas rojas y negras, las de mayor dificultad de la estación.

Hasta la fecha, la estación ha lidiado con siete retrasos de apertura en los telesillas del Valle y Brañillín solo en el mes de enero, sumados a las incidencias por demoras que han persistido durante los días de apertura de febrero.

El viento ha sido otro enemigo de la temporada de esquí en Valgrande-Pajares. La sucesión de borrascas de este invierno y las fuertes rachas de viento en la cordillera han llevado al cierre de la telecabina aduciendo causas de seguridad tanto para usuarios como para trabajadores y para la propia infraestructura.

La situación ha generado un importante malestar entre los esquiadores y ha generado críticas durante toda la temporada.