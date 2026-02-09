El Antroxu de Langreo 2026 tendrá Vikingos, indios, vaqueros y personajes de Disney

Los disfraces tomarán Langreo el fin de semana, y habrá para todos los gustos. El Ayuntamiento de Langreo presentó este lunes la programación del Antroxu 2026, en un acto que contó con la presencia de las asociaciones organizadoras de los distintos desfiles. En Ciaño, el carnaval se celebrará bajo el lema “Hakuna Matata, disfruta el carnaval”, con una temática inspirada en las películas Disney. En Sama, el Antroxu girará en torno al “Desembarco Vikingo”, mientras que La Felguera se sumergirá en el ambiente de “Érase una vez el Lejano Oeste”, recreando la estética del oeste americano.

Carnaval de Sama en una imagen de archivo / D. O.

Ciaño

En Ciaño, la Sociedad de Festejos y Cultura Amigos de San Esteban de Ciaño organizará el sábado 14 de febrero el tradicional desfile de carnaval, que dará comienzo a las 17.00 horas y recorrerá las calles de la localidad para finalizar en el parque Rosario Felgueroso. En el kiosco de la música tendrá lugar una actuación infantil y se celebrará un concurso infantil de disfraces, con entrega de obsequios a todos los participantes. Desde la organización se anima a vecinos y vecinas a participar siguiendo la temática elegida, aunque cualquier disfraz será bienvenido.

Sama

En Sama, el Antroxu se celebrará durante los días 14, 15 y 16 de febrero, con la organización de la Asociación Cultural Fiestas Santiago. El sábado 14 se abrirán las inscripciones para el concurso de disfraces y se celebrará un pasacalle infantil, además de actividades como pintacaras en la calle Dorado. La jornada culminará con fiestas nocturnas en distintos locales de hostelería de la localidad. El domingo 15, la Banda de Música de Langreo ofrecerá un concierto en la calle Dorado, con previsión de traslado al kiosco de la música en caso de condiciones meteorológicas adversas. El lunes 16 de febrero continuarán las inscripciones para el concurso de disfraces y se celebrará un pasacalles a cargo de la Bandina de Gaitas Conceyu Llangréu, seguido de un pasacalles infantil desde la Casa de la Cultura hasta la plaza del Ayuntamiento.

Por la tarde tendrá lugar el gran desfile y concurso de Antroxu, que recorrerá el trayecto desde la zona del Adaro hasta la plaza del Ayuntamiento, donde se realizará la entrega de premios. En este caso, acudir con temática relacionada con el antroxu será materia puntuable para el desfile. Durante todo el carnaval, los establecimientos hosteleros de Sama ofrecerán el tradicional menú de Antroxu y chocolate con churros.

Actividades de carnaval en Langreo / D. O.

La Felguera

En La Felguera, la celebración del Antroxu tendrá lugar el martes 17 de febrero, con la colaboración de la Escuela de Baile “Bailamos” y los grupos de Participación de la Infancia y la Adolescencia del Ayuntamiento de Langreo. La programación comenzará con un desfile desde el parque Dolores F. Duro hasta la cancha cubierta del Colegio Eulalia Álvarez, con punto de encuentro en el kiosco de la música, quedando suspendido el desfile en caso de mal tiempo y trasladándose directamente las actividades al recinto cubierto del centro educativo. A la llegada, se habilitará un escenario con equipo de música y se desarrollarán actividades lúdicas, juegos, pintacaras, tatuajes infantiles, sorteos de regalos y reparto de chocolate con bizcochos. La tarde contará con una actuación final que pondrá el broche a la celebración.

Con esta programación, el Ayuntamiento de Langreo y las entidades organizadoras apuestan por mantener viva la tradición del Antroxu y convertirlo en un espacio de encuentro intergeneracional, promoviendo la participación ciudadana y el disfrute colectivo en las calles del municipio.