El centro internacional de refugiados de Sotrondio se retrasa "por cuestiones administrativas"

El alcalde de San Martín del Rey Aurelio, el socialista José Ramón Martín Ardines, reclamó este lunes al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones “celeridad” en el proyecto para transformar el colegio San José de Sotrondio en un centro internacional de refugiados. El proyecto, con un presupuesto de nueve millones de euros, se ha visto retrasado “por cuestiones administrativas”, admitió Ardines. Las obras deberían haber comenzado el pasado verano pero el Gobierno se ha visto obligado a “volver atrás” e iniciar de nuevo la tramitación del proyecto.

La causa del retraso es la siguiente: en un principio la idea era financiar la actuación con fondos europeos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), pero no se llegó a tiempo para acceder a esa ayuda y el Ministerio asumió el proyecto con fondos propios, lo que obliga a rehacer el proyecto. Aun así, Ardines aseguró que desde el Ejecutivo le han trasladado en reiteradas ocasiones que la construcción de un centro de refugiados internacionales en el Colegio San José “es una prioridad del Gobierno”. El Alcalde quiso lanzar un mensaje de tranquilidad al asegurar que el presupuesto previsto inicialmente se mantiene y que el compromiso institucional sigue firme. El futuro centro internacional de refugiados contará con actividades y servicios de alojamiento y manutención, atención social y psicológica, asistencia sanitaria y apoyo formativo y laboral, con escolarización de menores, clases de español, formación laboral y alfabetización informática. Tendrá capacidad para 180 personas.

Los participantes en la reunión de la Comisión de Inclusión Social y Migraciones de la FEMP, ante el colegio San José de Sotrondio / D. O.

Centro de acogida temporal

Por otra parte, de lo Ardines despejó cualquier duda es de la situación actual del colegio, que funciona como centro de acogida temporal de migrantes. Desde su apertura a finales de 2023, cerca de 400 personas han pasado por el centro que estos días acoge a 66 migrantes. La cifra fluctúa ya que depende de las pateras que lleguen a Canarias y de la necesidad de recursos de las personas migrantes. Ardines explicó que el Ayuntamiento de San Martín “ha ejecutado y lo sigue haciendo” las obras y los trabajos necesarios para que el centro siga funcionando. “La mejor de las noticias que tenemos es que el centro de acogida temporal sigue funcionando”, subrayó el regidor. También seguirá funcionando el centro actual si algún día llegan las obras para convertirlo en centro internacional de refugiados por que la intención es que los trabajos se puedan hacer por fases y no obliguen a cerrar el edificio.

Ardines hizo suya la petición de la Asociación de Vecinos de San Martín que la semana pasada remitieron una carta el Ministerio reclamando “que de una vez por todas” se afronten las obras del colegio San José de Sotrondio.

Reunión de la Comisión de Inclusión Social y Migraciones de la FEMP en el Ayuntamiento de San Martín del Rey Aurelio / D. O.

Reunión de la Comisión de Inclusión Social y Migraciones de la FEMP

El Ayuntamiento de San Martín acogió este lunes una reunión de la Comisión de Inclusión Social y Migraciones de la FEMP (Federación Española de Municipios y Provincias). Tras el encuentro, el secretario general de la FEMP, Luis Martínez-Sicluna, pidió al Estado una política de integración "realista" y dotada de recursos. "Los ayuntamientos son los que construyen la convivencia y deben ser escuchados y dotados de medios económicos para llevar a cabo esta actividad", señaló.

Tras la reunión, en la que participaron representantes de municipios con realidades tan diversas como El Ejido o el Cabildo de Gran Canaria, los asistentes visitaron el propio colegio San José para conocer el trabajo del Movimiento por la Paz (MPDL).