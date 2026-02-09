El deporte se pone las botas en Aller: el Ayuntamiento destina 400.000 euros al funcionamiento de los polideportivos de Sotiello y Cabañaquinta

El Ayuntamiento de Aller acaba de sacar a concurso la gestión de los polideportivos de Sotiello, en Moreda, y de Cabañaquinta. Se trata de un contrato de dos años de duración, a razón de 427.251,07 euros anuales (sin impuestos). Dentro de la licitación se especifica unas condiciones para cada centro, pero en ambos se incluyen las tareas básicas: prestación del servicio de actividades deportivas, el control de accesos, la atención al público y la gestión administrativa. Los interesados en presentarse al concurso podrán examinar el material y condiciones de funcionamiento de dichos polideportivos. El plazo de presentación de las ofertas estará abierto hasta el próximo 9 de marzo.

Los pliegos de condiciones detallan que en el caso del polideportivo municipal Vázquez Megido, situado en Sotiello, se dispone de gimnasio, sala múltiple, sala de spinning, pista polideportiva y sauna. Las actividades a poner en marcha por la empresa que resulte adjudicataria serán gimnasio, bike, suspensión training, tenis, bádminton, pilates, GAP y tonificación.

Para el centro deportivo de Moreda, se establecen que anualmente deben de prestarse 3.280 horas de servicio de control de accesos. En este sentido, el documento establece unos horarios que van desde las 9:30 horas a las 14:00 horas y desde las 15:30 horas a las 23:00 horas, de lunes a viernes. Los sábados de 9:30 horas a 14:30 horas y de 16:00 horas a 22:00 horas. Los meses de julio y agosto, desde las 9:30 horas a las 14:00 horas y desde las 16:00 horas a las 22:30 horas, de lunes a viernes. Los sábados cerrado.

Cabañaquinta

En lo referente al polideportivo municipal de la capital allerana, Cabañaquinta, las instalaciones incluyen una sala de fitness, una sala polivalente o multiusos, una sala de spinning, la pista polideportiva, una sala de recepción y un espacio destinado a oficina. En cuanto a las actividades que se deben ofertar se incluyen bike, stretching, gimnsaia de mantenimiento, entrenamiento funcional, zumba, suspensión training, gimnasio, yoga y pilates.

El polideportivo de Cabañaquinta. / LNE

Se prestarán un total de 3.015,1 horas de apertura. Los horarios establecidos son los martes, jueves y viernes desde las 9:45 horas a las 14:00 horas, y los y miércoles de 9:00 a 14:00 horas. Por la tarde, de lunes a viernes, de 16:00 horas a las 22.30 horas. Los sábados de 9:45 horas a 14:30 horas y de 16:45 horas a 21:30 horas. E igual que en Moreda, en los meses de julio y agosto habrá un horario diferente, desde las 9:30 horas a las 14:00 horas y desde las 16:00 horas a las 21:30 horas de lunes a viernes. Los sábados, cerrado.

Además, en los pliegos de condiciones también se incluye un anexo con el personal que deberá subrrogarse por parte de la empresa adjudicataria, para que, según el documento, las empresas interesadas en presentar oferta puedan hacer "una exacta evaluación de los costes laborales". En total, serán 12 los operarios que deban subrogarse entre los dos centros deportivos objeto de este contrato.