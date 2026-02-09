Fallece Javier Carcedo, que fue concejal del PSOE en San Martín durante 16 años
De 70 años, ocupó concejalías como la de Medio Ambiente, Aguas y Limpieza
Dolor y consternación en San Martín del Rey Aurelio por la muerte de Javier Carcedo Díaz, de 70 años de edad, que fue concejal con el grupo socialista durante 16 años. La capilla ardiente se encuentra en la sala 3 del tanatorio de La Florida, en Sotrondio.
Javier Carcedo Díaz fue edil del PSOE en el concejo durante 16 años, cuatro mandatos con Graciano Torre e Ignacio Fernández al frente del Ayuntamiento. Ocupó diversos puestos de responsabilidad, como las concejalías de Aguas, Limpieza o Medio Ambiente.
Trabajador en la mina, Carcedo Díaz estaba casado, tenía cinco hijas y seis nietos. La incineración de sus restos mortales se producirá este martes 10 de febrero, a las 12.00 horas, en el mismo tanatorio de La Florida, donde se encuentra la capilla ardiente.
Este lunes, miembros de la Corporación municipal guardaron en el salón de plenos un minuto de silencio en su recuerdo. A ellos se unieron miembros de la Comisión de Inclusión Social y Migraciones de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), que se celebraba en Sotrondio.
- El millón de euros del Euromillones ya está en el bolsillo de su venturoso dueño, un discreto jubilado 'de Mieres de toda la vida
- La mierense Áfrika Mortera, una futura profesora rumbo a su gran aventura internacional de la mano de Amancio Ortega: 'Algún día espero contar a mis alumnos esta experiencia
- CCOO denuncia multas de 2.000 euros semanales al Ayuntamiento de Mieres por un conflicto laboral
- El empresario al que piden penas de hasta 12 años por abusar de varios menores en Langreo, a juicio a partir del martes en la Audiencia
- Se busca millonario en Mieres tras el premio de Euromillones: 'Ojalá sea alguien que lo necesite
- Mieres encaja las piezas para recuperar los pastos de Pinos y evitar que más de mil vacas se queden este verano en casa: 'Somos optimistas
- Las empresas vinculadas a Valgrande-Pajares han dejado de ingresar 575.000 euros por los constantes cierres de la estación de esquí
- Bayer inicia su ampliación en Langreo, que transformará su planta en una fábrica de 'Aspirina verde' sin emisiones