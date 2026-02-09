Fallece Javier Carcedo, que fue concejal del PSOE en San Martín durante 16 años

Dolor y consternación en San Martín del Rey Aurelio por la muerte de Javier Carcedo Díaz, de 70 años de edad, que fue concejal con el grupo socialista durante 16 años. La capilla ardiente se encuentra en la sala 3 del tanatorio de La Florida, en Sotrondio.

Javier Carcedo Díaz fue edil del PSOE en el concejo durante 16 años, cuatro mandatos con Graciano Torre e Ignacio Fernández al frente del Ayuntamiento. Ocupó diversos puestos de responsabilidad, como las concejalías de Aguas, Limpieza o Medio Ambiente.

Trabajador en la mina, Carcedo Díaz estaba casado, tenía cinco hijas y seis nietos. La incineración de sus restos mortales se producirá este martes 10 de febrero, a las 12.00 horas, en el mismo tanatorio de La Florida, donde se encuentra la capilla ardiente.

Este lunes, miembros de la Corporación municipal guardaron en el salón de plenos un minuto de silencio en su recuerdo. A ellos se unieron miembros de la Comisión de Inclusión Social y Migraciones de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), que se celebraba en Sotrondio.