Fallece Javier Carcedo, que fue concejal del PSOE en San Martín durante 16 años

De 70 años, ocupó concejalías como la de Medio Ambiente, Aguas y Limpieza

Javier Carcedo, en el Ayuntamiento.

Javier Carcedo, en el Ayuntamiento. / LNE

Luisma Díaz

Luisma Díaz

Sotrondio

Dolor y consternación en San Martín del Rey Aurelio por la muerte de Javier Carcedo Díaz, de 70 años de edad, que fue concejal con el grupo socialista durante 16 años. La capilla ardiente se encuentra en la sala 3 del tanatorio de La Florida, en Sotrondio.

Javier Carcedo Díaz fue edil del PSOE en el concejo durante 16 años, cuatro mandatos con Graciano Torre e Ignacio Fernández al frente del Ayuntamiento. Ocupó diversos puestos de responsabilidad, como las concejalías de Aguas, Limpieza o Medio Ambiente.

Consulta en este enlace todas las noticias de hoy en las Cuencas

Trabajador en la mina, Carcedo Díaz estaba casado, tenía cinco hijas y seis nietos. La incineración de sus restos mortales se producirá este martes 10 de febrero, a las 12.00 horas, en el mismo tanatorio de La Florida, donde se encuentra la capilla ardiente.

Este lunes, miembros de la Corporación municipal guardaron en el salón de plenos un minuto de silencio en su recuerdo. A ellos se unieron miembros de la Comisión de Inclusión Social y Migraciones de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), que se celebraba en Sotrondio.

TEMAS

La ciencia asturiana llega a Marte: materiales desarrollados por el Centro de Nanotecnología podrán desentrañar los secretos de la atmósfera marciana

Fallece Javier Carcedo, que fue concejal del PSOE en San Martín durante 16 años

Hunosa ya tiene el permiso para usar el pozo Fondón de Langreo como fábrica de hidrógeno verde, con una inversión de 18 millones

Valgrande-Pajares: cronología, listado de averías y cierres que lastran la campaña en la estación de esquí

El sueño rodante americano aparca en Mieres

"Tekila" y "Waykas" actuarán en Laviana para celebrar las jornadas gastronómicas del Cabritu

Los premios Mitu confirman que "Mieres tien talentu": así fue la gala

El comercio de Mieres critica la falta de medidas municipales para dinamizar el sector e impulsar la plaza de abastos

