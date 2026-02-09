El gimnasio de Oñón (ahora en otra ubicación), en el punto de mira: el PP pide medidas urgentes

El cierre para su reforma del polideportivo de Oñón obligó a trasladar el gimnasio de este equipamiento a una nueva ubicación, en concreto a un bajo en la calle Ramón y Cajal. La idea era mantener el servicio para las decenas de usuarios que cada jornada pasaban por esas instalaciones. Sin embargo, algunos usuarios no están contentos con el estado que presentan las máquinas. El PP de Mieres ha denunciado "el lamentable estado en el que se encuentra el equipamiento del actual gimnasio", una situación, dicen, "que está generando un creciente malestar entre los usuarios y que incluso ha llevado a algunos de ellos a plantearse acciones de protesta".

Los populares mierenses señalan que "numerosas máquinas presentan un estado claramente deficiente: equipamientos rotos u oxidados, tornillería doblada, asientos sin espuma, puntos de apoyo dañados y aparatos que, lejos de garantizar la seguridad, suponen un riesgo real de lesión para quienes los utilizan a diario". En este sentido, el concejal del PP, Víctor Ferreira, indicó que "estamos hablando de instalaciones municipales en las que hay equipos con los que un usuario puede hacerse daño. No es una cuestión estética, es una cuestión de seguridad y de responsabilidad".

Afluencia

Además, el PP indica que esta situación "se ve agravada por la elevada afluencia de usuarios en determinadas franjas horarias". Ferreira subraya que "hace más de dos años, desde el Partido Popular propusimos realizar una prueba piloto para ampliar el horario de los gimnasios municipales, de 7:30 a 23:00 horas, aunque solo fuera durante tres meses.

Ni siquiera aceptaron estudiar esa posibilidad". Según explica, la negativa del equipo de gobierno ha provocado que los usuarios "se vean hacinados en horas punta, un problema aún mayor tras la reducción de espacio derivada del traslado provisional mientras continúan las obras del Polideportivo de Oñón".

Una de las máquinas del gimnasio de Oñón. / Cedida a LNE

Malestar

El concejal popular subraya que el malestar ha ido en aumento y que "hay usuarios que ya están intentando organizarse para cortar una carretera como señal de protesta, lo que da una idea clara del nivel de hartazgo existente".

Como solución o alternativa, desde los populares ponen sobre la mesa una petición al gobierno local: que permita a los usuarios del Gimnasio de Oñón el acceso al gimnasio de la piscina de Vega de Arriba. "Siendo ambas instalaciones municipales, y pagando la cuota, cualquier ciudadano debería poder acudir indistintamente a cualquiera de los dos gimnasios", valora Ferreira.

Campus

Por otra parte, el PP también requiere al Gobierno de IU que "abran de forma inmediata negociaciones con la Universidad de Oviedo para alcanzar un acuerdo que permita a las personas usuarias del Gimnasio de Oñón, utilizar también las instalaciones del gimnasio del Campus de Mieres, haciendo valer la cuota que ya abonan actualmente". "Consideramos que, mediante un convenio de colaboración temporal, se podría garantizar el acceso a instalaciones seguras sin coste adicional para los usuarios, aliviando de forma urgente la saturación horaria y reduciendo el riesgo derivado del uso de equipamiento en mal estado mientras duren las obras", indica.

Para finalizar, desde el PP señalan que "somos conscientes de que, una vez finalicen las obras del polideportivo, se dotará al gimnasio de nuevo equipamiento, pero es inaceptable el abandono actual". Por todo ello, el Partido Popular exige al equipo de gobierno municipal que "actúe de inmediato, revise el estado del equipamiento, garantice la seguridad de los usuarios y adopte medidas urgentes para aliviar la saturación horaria, demostrando así un mínimo respeto por quienes utilizan a diario los servicios deportivos municipales".