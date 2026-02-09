La gran recogida de comida en Asturias se queda corta: el Banco de Alimentos recibe un 33% menos de lo esperado

La solidaridad de los asturianos es innegable y hay de ello sobradas pruebas. En cualquier momento que se les requiere, bien sea una catástrofe natural, una guerra o un conflicto laboral, aportan todo lo que pueden. Sin embargo, este invierno, las previsiones de donaciones que contemplaba el Banco de Alimentos de Asturias se han quedo lejos de cumplirse. Los 150.000 kilos de comida que esperaban recibir, se quedaron en poco más de 100.000, es decir, un 33 por ciento por debajo de las expectativas. "Hay que respetar mucho al donante, y aunque no ha sido una mala recogida, no llegamos a lo que nos propusimos", explicaba Josefa Cañadas, vicepresidenta del Banco de Alimentos de Asturias, que tiene su sede en el polígono de Argame, en Morcín.

Cañadas hizo este balance minutos antes de recibir un cheque con 3.200 euros de manos del restaurante gijonés "La Montera Picona", y de los organizadores del Certamen del Quesu Afuegal' pitu (DOP, Ayuntamiento de Morcín y Hermandad de La Probe). Una cantidad que supone la recaudación de la subasta de los cuatro quesos ganadores del concurso celebrado a mediados de enero en La Foz de Morcín. En el certamen, se alzaron con la victoria las piezas de quesería La Borbolla (Grado, roxu de trapu), quesería Temia (Grado, blancu de trapu), Ca Sanchu (Ambás, atroncau blancu) y quesería Tierra de Tineo (Tineo, atroncau roxu).

Balance

La vicepresidenta del Banco de Alimentos explicó que hace una semana fue cuando cerraron por fin el balance de La Gran Recogida: "Al final siempre queda computar recogidas que nos donan de colegios o de pueblos, pero ya está todo cerrado". Y los números no han salido como les hubiera gustado. "El balance ha sido bueno, siempre es bueno porque se trata de donaciones, pero hay que reconocer que no es lo que teníamos pensado", explicó Cañadas.

Pepe Sariego, de la Hermandad de la Probe y Cofrade Mayor de los Amigos de los Nabos saluda a Juanjo Cima, de espaldas. / Ángel González

En este sentido, indicó que "lo que nos habíamos marcado de antemano era recoger unos 150.000 kilos de alimentos, y la diferencia ha sido de unas cuantas toneladas". Aun así, subraya, "la recogida no ha sido mala, porque además tenemos que respetar mucho al donante, y tampoco se puede exigir a la gente lo que nosotros nos proponemos recoger".

Recorte

Esta merma sobre lo previsto tendrá consecuencias, según detalla Cañadas. "Vamos a tener que recortar el pedido a las familias, y si hasta ahora cubríamos al 80 por ciento de la demanda, pues igual ahora tendrá que ser el 70%", señala la directiva del Banco. La demanda que ahora tiene la entidad es de unas 14.000 personas. "Ahora lo que sucederá es que siempre pretendemos llegar a muchísimas más familias y personas, y no vamos a poder".

Lo que no se plantean desde el Banco pese a la caída en la entrada de alimentos es realizar una campaña de donaciones especial. "Ahora tenemos previsto, entre mayo y junio, poner en marcha la campaña de Primavera, que ya contamos con que va a ser algo más floja que la navideña, pero aun así, vamos a seguir con el plan que tenemos", explicó.

Afuega'l pitu

Con lo que se mostró encantada Josefa Cañada fue con la recepción del cheque de 3.200 euros que le entregaban este lunes. "Es una maravilla que nos ha caído ahora mismo, es un dineral muy importante para nosotros", explicó, para asegurar que para el Banco de Alimentos, no solo es un empuje económico, sino también moral. "Que se acuerden de nosotros también es una especie de reconocimiento implícito, así que estamos muy agradecidos".

Por parte de "La Montera Picona", su propietario, Emilio Rubio, aseguró que participar en la subasta que ha dado como resultado esta donación "es todo un orgullo". "Lo primero por hacer una promoción del Afuegal'l pitu, como tantos productos asturianos que tenemos, tenemos que darle un valor". Y que ese dinero llegue al Banco de Alimentos es para este hostelero "una pasada". Tanto fue así, que se comprometió a inscribirse como socio. "Hace un grandísimo trabajo y en la medida de lo que pueda voy a seguir colaborando con ellos", indicó Rubio.