La historia de amor de un vallisoletano conquista al jurado del certamen de relato corto Eugenio Carbajal

Es uno de los premios literarios más prestigiosos de los convocados en Asturias para jóvenes escritores. Y ya tiene ganador. El jurado de la XXIII edición del Certamen de Relato Corto Eugenio Carbajal, organizado por el Ayuntamiento de Mieres, ya ha elegido el mejor de entre los más de 260 trabajos presentados al concurso. "El número y la calidad de los relatos presentados confirma el prestigio y el interés que suscita esta convocatoria que, destinada a jóvenes entre 18 y 30 años, ha adquirido en los últimos años una gran proyección nacional e internacional", señalaron desde la organización.

En esta edición, el jurado ha elegido como vencedor de este certamen el relato "La casa no está sucia", de Lorenzo Asensio, un joven vallisoletano de 30 años graduado en Filología Hispánica y con estudios en Dirección Escénica y Dramaturgia. Asensio ha ganado varios premios como poeta y narrador y ha participado como letrista y dramaturgo en varios montajes teatrales. Con una trayectoria ligada a las letras y al arte, Asensio suma ahora a su currículum este premio Eugenio Carbajal de Relato Corto.

Argumento

Desde el Ayuntamiento de Mieres explicaron que la obra, "una historia que aborda temas tan universales como el amor, el recuerdo y las relaciones, fue elegido por unanimidad por el jurado de este concurso literario", que organiza concretamente la concejalía de Juventud que dirige Nuria Rodríguez y por la Oficina Joven. Dotado de un premio de 1.500 euros y la publicación del relato en una publicación conjunta que se hace cada cuatro años con los trabajos premiados en las correspondientes ediciones de ese periodo, este XXIII Certamen de Relato Corto Eugenio Carbajal se cerrará con un acto público de entrega del premio que se organizará en el marco de la programación especial del Día del Libro y que se celebrará el 16 de abril.

"Este certamen es muy importante dentro de nuestra apuesta por impulsar y dar voz a la juventud", señaló la concejala, que incidió en que promover la participación de los y las jóvenes en todos los ámbitos también incluye poner en valor sus creaciones, sus ideas y sus iniciativas en el arte o las letras.