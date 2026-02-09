Hunosa ya tiene el permiso para usar el pozo Fondón de Langreo como fábrica de hidrógeno verde, con una inversión de 18 millones

Hace unos días, Hunosa recibía el mazazo de la sentencia que anulaba los permisos ambientales para la central de La Pereda, un proyecto de 55 millones de euros. Casi al mismo tiempo, por contra, recibía una buena noticia. La aprobación definitiva, por parte del Ayuntamiento de Langreo, de la modificación urbanística que permitirá a la empresa pública transformar el Pozo Fondón de Sama en una planta de hidrógeno verde, una iniciativa en la que, asociada con varias empresas, se invertirán 18 millones de euros, la mitad aportados por ayudas de la UE. El combustible verde que se producirá en Langreo se fabricará a partir del agua de mina.

El último Pleno de Langreo avaló este cambio urbanístico, tras múltiples pasos previos. Votaron a favor el equipo de gobierno (IU) y el PSOE, y se abstuvieron el PP, Vox y los concejales no adscritos. Según se explicó en la sesión, la modificación se había remitido a la Cuota (Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio del Principado de Asturias). Tras varios meses de espera sin respuesta, y con el aval de los técnicos municipales, se decidió dar por bueno el documento remitido. Los grupos que se abstuvieron mostraron, eso sí, sus reticencias al procedimiento.

El pozo Fondón, donde se pretende producir hidrógeno verde a partir de agua de mina. / L. M. D.

El pasado mes de septiembre, la Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias del Principado dio el visto bueno al proyecto, al aprobar la "evaluación ambiental estratégica", es decir, los trámites de impacto ambiental, lo que garantizaba la viabilidad de la planta.

Empresas y organismos asociados

El denominado proyecto "Mine to H2" cuenta con el liderazgo de Hunosa, a la que acompañan varias empresas y organismos: Alsa, Hyrem, la Universidad de Oviedo, la Fundación Asturiana de la Energía (FAEN), Duro Felguera y el instituto polaco GIG-PIB. El llamado "plan especial para la implantación de nuevos usos vinculados a la instalación de actividades productivas urbanas de matriz renovable" del Fondón reordena urbanísticamente los 22.325 metros cuadrados que ocupa el pozo y sus instalaciones, entre las que se encuentra el Archivo Histórico de Hunosa, la sede de la Brigada de Salvamento Minero (que será trasladada) y la "base" de la red de calor del Fondón. La modificación urbanística hace compatible el uso de esa parcela para la planta de hidrógeno.

Urbanización

En el documento se señala que hay 3.065 metros cuadrados de la parcela del Fondón que se encuentran en desuso y que se destinarían a "instalaciones de actividades productoras de matriz renovable". Es decir, proyectos destinados a impulsar las energías verdes, como el "Mine to H2". El coste de toda la operación urbanística superaría los 1,1 millones, que sufragaría Hunosa, a los que hay que añadir la inversión final para la planta de hidrógeno.

El proyecto en su conjunto asciende a 18 millones. Las ayudas europeas del RFCS (Research Fund for Coal and Steel) cubrirán aproximadamente la mitad, si bien estos fondos de la UE llevan aparejados una serie de plazos. En la presentación del proyecto se subrayó que se trata de una iniciativa "pionera de la economía circular" al aprovechar recursos de las antiguas explotaciones mineras (el agua procede de la bocamina), la electricidad de una planta fotovoltaica que se construirá en antiguos terrenos vinculados a la actividad minera y el calor residual de la geotermia.