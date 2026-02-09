Lucía Solla presentó su "Comerás flores" en La Llocura de Mieres

La escritora Lucía Solla Sobral presentó este fin de semana en Mieres su primera novela, la exitosa "Comerás Flores", premio Ojo Crítico de Narrativa 2025.

El acto se desarrolló en la Librería-Café La Llocura, que se quedó pequeña. La presentación se enmarcó en el Club de Lectura Feminista que impulsa este espacio cultural mierense. Tras la charla y el coloquio con los asistentes, Solla Sobral también firmó ejemplares.

Este mismo fin de semana, en el mismo escenario, Ícaro Obeso Muñiz presentó su libro "Un casinu ente la xungla".