Lucía Solla presentó su "Comerás flores" en La Llocura de Mieres

El acto se enmarcó dentro del Club de Lectura Feminista del espacio cultural

Lucía Solla Sobral, a la derecha, durante la presentación. / La Llocura

L. Díaz

Mieres del Camino

La escritora Lucía Solla Sobral presentó este fin de semana en Mieres su primera novela, la exitosa "Comerás Flores", premio Ojo Crítico de Narrativa 2025.

El acto se desarrolló en la Librería-Café La Llocura, que se quedó pequeña. La presentación se enmarcó en el Club de Lectura Feminista que impulsa este espacio cultural mierense. Tras la charla y el coloquio con los asistentes, Solla Sobral también firmó ejemplares.

Noticias relacionadas

Este mismo fin de semana, en el mismo escenario, Ícaro Obeso Muñiz presentó su libro "Un casinu ente la xungla".

Asistentes a la presentación. / La Llocura

