El Principado tramita un nuevo parque de baterías en Les Teyeres de Lada, en Langreo

El Principado de Asturias, a través de la Consejería de Ciencia, Industria y Empleo, tramita la instalación de un parque de baterías, con una potencia de 3 megavatios, en la una parcela rústica ubicada en las cercanías de Les Teyeres de lada, en el concejo de Langreo. Está abierto el plazo de presentación de alegaciones contra el proyecto, que costaría 2,2 millones.

El sistema de almacenamiento usaría baterías del tipo"Bess Parrocha", de 3 MW, con una capacidad de almacenamiento de 4 horas. El parque estaría formado por 3 contenedores, con un centro de control en un edificio prefabricado. La empresa que impulsa su instalación es la compañía Ready to Build Renewables.

La parcela en la que se ubicaría, a la altura del kilómetro 2,6 de la carretera autonómica AS-269 (alto de Santo Emiliano), compartiría acceso con la empresa Paletizadora Asturiana. Su objetivo, tal y como recoge el Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA) es el del "almacenamiento de energía para optimizar su uso, mejorar la eficiencia en el suministro eléctrico y favorecer la penetración de las energías renovables en el mix de generación". Su presupuesto sería de 2.221.573 euros. El plazo para presentar alegaciones es de 30 días hábiles, a partir "del día siguiente de su publicación", es decir, a partir del 10 de febrero.

Ecologistas

La Coordinadora Ecoloxista d'Asturies es muy crítica con el proyecto. Recalca que es el tercero en ser tramitado en Langreo (en las Cuencas hay otros dos en San Martín del Rey Aurelio, tres en Lena y cuatro en Mieres), y que su proximidad a las viviendas "pueden ser" perjudiciales para la salud. "Los riesgos que suponen este tipo de instalaciones en caso de fuga térmica o de incendio pueden suponer consecuencias irreversibles para los colindantes, tanto para el medio ambiente como para la salud humana".