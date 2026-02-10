La ciencia busca cantera en Asturias: jóvenes investigadoras del CSIC cuentan sus proyectos a adolescentes para "despertar vocaciones"

Investigar en torno a la lucha contra el cáncer, mejorar la seguridad alimentaria o buscar materiales aptos para la medicina. Son algunos de los proyectos que una decena de investigadoras que trabajan en alguno de los cinco centros asturianos del CSIC (Consejo Superior de Investigaciones Científicas) les explicaron a casi un centenar de escolares en San Martín del Rey Aurelio. Esta actividad formó parte del programa que la entidad pone en marcha con motivo del Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia, y tenía además, un objetivo claro: despertar vocaciones entre los alumnos.

El encuentro tuvo lugar en el Aula Cultural Onofre Rojo de Sotrondio, y además de las 10 investigadoras (Lucía Quintana -INCAR-; Sara Roces y Timea Kovács -IGME-; Ana Magdalena Alonso y Paula Martín -IPLA-, Claudia Martínez y Juncal Gallo -CINN-; y Alba Arteaga, Clara Espinosa y Elena Bravo -IMIB-), participaron casi un centenar de alumnos del IES Virgen de Covadonga y el Colegio Sagrada Familia, ambos de El Entrego. En la inauguración estuvieron presentes María Fernández, delegada institucional del CSIC en Asturias, y el alcalde de San Martín, José Ramón Martín Ardines. Este último, además de animar a los estudiantes a aprovechar la actividad, puso en valor la figura de Onofre Rojo, "nuestro gran científico", dijo.

Fernández, por su parte, explicó que la idea del proyecto desarrollado en Sotrondio "es la de que chicas que están haciendo su tesis doctoral o hace muy poco que la han terminado compartan con los jóvenes su trabajo, su trayectoria y sus experiencias, para que conozcan de primera mano la investigación que se hace en Asturias". Además, al tratarse de investigadoras jóvenes, más próximas a la edad de los alumnos, "es más fácil que se interesen por estos temas y quieran seguir su ejemplo".

Maria Fernández y Martín Ardines conversan con las investigadoras Claudia Martínez y Juncal Gallo. / A. Velasco

Jugando en casa

A unos pocos kilómetros de Sotrondio, en el CINN (Centro de Investigación en Nanomateriales y Nanotecnología), trabajan dos de las científicas que visitaron a los alumnos: Juncal Gallo y Claudia Martínez. "Estamos terminando el Máster, pero a la vez estamos investigando", explicaban.

En el caso de Juncal Gallo, su trabajo se centra en la investigación de materiales que ayuden a la regeneración de los huesos. "Lo que hago es mezclar material bioactivo con otro que sea resistente, para que juntos puedan hace regeneración ósea", explica la joven. También en la rama sanitaria investiga Claudia Martínez: "Trabajo en epigenética, que es estudiar mecanismos que ocurren alrededor del ADN y ver qué diferencias hay entre tumores para poder desarrollar tratamientos".

Un instante de la jornada en el Aula Onofre Rojo. / A. Velasco

Contar estas investigaciones a los adolescentes no parece sencillo. "Yo voy a jugar la baza de que soy de aquí, y creo que se pueden ver un poco identificados, ver que llegar a un laboratorio no es imposible y que es algo bonito e interesante", señalaba, sonriente Gallo. A sus 22 y 23 años, estas dos jóvenes son ya el presente en la investigación en Asturias.

Vocación

También lo es la lavianesa Ana Magdalena Alonso, que trabaja en el IPLA (Instituto de Productos Lácteos de Asturias), que desde hace cerca de dos años se ubica en La Corredoria. "Estoy haciendo la tesis, e investigando con unos virus que se llaman bacteriófagos, que infectan bacterias y son totalmente inocuos para el ser humano. Lo que hago es aplicarlos en seguridad alimentaria para intentar eliminar bacterias patógenas en quesos y en leche", explicaba la joven.

Ana Magdalena Alonso, hablando con los alumnos durante la jornada. / A. Velasco

En su encuentro con los alumnos, la investigadora lavianesa desgranó los motivos para elegir su camino. "Estudié Biología porque en el Instituto siempre me gustó todo lo relacionado con la ciencia, con el mundo de la microbiología, y eso me animó", les contó la joven, que les indicó que "la vida da muchas vueltas, yo nunca me planteé hacer el doctorado y al final se presentó la oportunidad". Y les dejó un consejo: no tienen que tener miedo a escoger cualquier cosa, siempre puedes tomar la decisión que quieras en cualquier momento", señaló Alonso.

El casi centenar de alumnos de los centros educativos de El Entrego vivieron una mañana intensa, de experiencias, de compartir y de resolver dudas. Quizá entre ellos haya un nuevo Onofre Rojo, o un investigador puntero. Pronto sabrán si dan el salto de la adolescencia a la "adolesCiencia".