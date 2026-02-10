Condenado a cinco años de cárcel el empresario langreano acusado de abuso de menores
Javier F. D. reconoce los delitos y pagará una indemnización a las víctimas para no ingresar a prisión
El empresario langreano Javier F.D. reconoció este martes tres delitos de abusos sexuales a menores y ha aceptado una pena total de cinco años de prisión (dos por una de las víctimas y año y medio por cada una de las otras dos), además de una indemnización de 30.000 euros para dos de de las víctimas. La entrada en la cárcel del conocido hostelero queda suspendida y supeditada a que pague las indemnizaciones y cumpla una orden de alejamiento, y a no volver a delinquir en los próximos cuatro años.
“No entraría en prisión por la individualización de las penas”, explicó el abogado de la acusación particular, Carlos Hernández Fierro, que representaba a dos de las víctimas, dos hermanos.
En el caso de la acusación particular, Javier F. D. ha sido condenado a dos años de prisión y 30.000 euros de indemnización por una de las víctimas y a abonar otros 30.000 euros a su hermano mayor, una acusación que había prescrito por la vía penal al denunciarse más de diez años después de ocurridos los hechos.
Las otras dos condenas de un año y medio cada una de ellas corresponden al abuso de dos menores con los que el acusado había alcanzado un acuerdo económico el pasado mes de julio. Pese a que no ejercieron la acusación sí lo hizo la Fiscalía y el hombre reconoció los hechos y se tuvo en cuenta la reparación del daño para que la pena fuese menor.
La acusación particular pedía un total de 12 años de prisión y el Ministerio público lo rebajaba a ocho años. Sin llegar a celebrarse el juicio, fijado para las diez y media de la mañana de este martes en la Audiencia Provincial, las partes alcanzaron un acuerdo de conformidad, que permite al empresario librarse del ingreso en la cárcel (al no superar cada uno de los delitos por los que ha sido condenado los dos años y un día de prisión). El abogado del empresario, Ángel Luis Bernal, se limitó a apuntar que en el proceso “se trataba estrictamente de dinero”.
Por su parte, Hernández Fierro, acusación particular, detalló que Javier F. D. “ha reconocido libre y espontáneamente los hechos”. Eso supone “lo que todo el mundo quería, que reconociese la verdad, que se supiese que ha cometido delitos de abusos sexuales durante años”. En opinión del abogado, los casos que se juzgaban “son solo la punta del iceberg de otras muchas personas que no han querido denunciar por miedo, dádivas o extorsiones”.
