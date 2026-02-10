Directora de lujo para los audiovisuales del colegio de El Coto, en El Entrego

Empezó llevando el café a Emilio Aragón y Lidya Bosch durante los rodajes de la pionera “Médico de familia” y poco a poco Mar Olid fue forjando la memoria cinematográfica de varias generaciones. La directora de cine vallecana está detrás de series que son historia de la televisión en España. “Aida”, “Los Serrano”, “Un paso adelante”…Ahora está inmersa en dos rodajes, una serie y una película pero este lunes encontró tiempo para visitar a los niños del colegio público El Coto, en El Entrego, San Martín del Rey Aurelio que están inmersos en un proyecto relacionado con el cine.

Mar Olid visita el colegio público El Coto de El Entrego / D. Orihuela

Entrevista para el podcast "Cotogramas"

Los alumnos aprovecharon la presencia de la directora para poner en marcha la radio del colegio y grabar un capítulo de su podcast “Cotogramas”. Los “periodistas” le hicieron a la invitada una interesante entrevista en las que les confesó que su grupo favorito es “Radio Head” y que le encanta el atún rojo. Fueron unas primeras preguntas para conocer mejor a Olid y comenzar a hablar de cine. Con conciencia de género le preguntaron si ser mujer le había supuesto un inconveniente en su profesor. La directora confesó que no, que ha tenido suerte en ese aspecto y “no me ha ido mal”, pero remarcó que pese a no ser su caso, “ser mujer te lo pone más difícil pero hay que pelearlo”.

La grabación del podcast del colegio. / D. O.

A partir de ahí llega el trabajo, con unas producciones más complicadas que otras. “Aida” o “Los Serrano”, fueron fáciles “aunque en esta profesión nada es sencillo”. Los trabajos más difíciles que recuerda son “Un paso adelante” “porque para un minuto de coreografía grabábamos cinco o seis horas y era muy duro para los bailarines, algunos hasta se desmayaban”, reveló. Entre las películas le resultó complicado rodar “Sin cobertura” porque “era una producción compleja con un presupuesto pequeño”.

Los mejores consejos

Muchos de los niños presentes, al menos un par de decenas, aseguraron que querían dedicarse al cine así que Olid les dio tres consejos. El primero, “estudiar muy bien y sacar muy buenas notas ahora, porque eso será la base de todo”. El segundo, cuando llegue el momento, apuntarse a una escuela de cine o hacer lo que hizo ella, la carrera universitaria de imagen y sonido. Y mientras, “trabajar como becario en algún rodaje”. Eso, dijo, “es lo mejor que podéis hacer porque es donde de verdad se aprende la profesión”.

A Olid le apasiona lo que hace así que animó a los niños porque “este trabajo es precioso, no hay nada más bonito que crear historias”.

Y eso precisamente es lo que hicieron después, crear una historia, una película desde cero, desde que alguien tiene la idea hasta que llega el rodaje. Por medio, un “pitch” para convencer a los productores. Una vez que la idea era aprobada tocaba hacer el casting. Cinco voluntarios, que quieren ser actores, se pusieron ante la imaginaria cámara de Olid. “Preséntate, cuéntame tus aficiones, enséñame tu perfil, el otro perfil, muchas gracias”, fue indicando la directora a las futuras estrellas del cine en San Martín del Rey Aurelio.

Las claves de un guión

A aquellos que quieren ser guionistas les explicó que “lo primero es definir a cada uno de los personajes”. Después llega lograr que aquella idea primigenia se convierta en un guión cinematográfico. En ese punto la directora detalló que “un minuto de una película o de una serie es un folio de guión”. Así que “para hacer una película de las que os gustan a vosotros tenemos que escribir 96 o 97 páginas de guión”.

Alumnos de El Coto, con la directora madrileña. / D. O.

Cuando supuestamente la historia ya estaba escrita, Mar Olid dirigió una de las escenas de la película. En ella, tres de los niños debían convertirse en “macarras muy macarras” y robarle las gafas a un compañero. Una de las claves del éxito de cualquier producción es comenzar con momentos de tensión y enredo.

Entre tanto, la directora charló con profesores y equipo directivo del centro. Olid llegó a El Entrego gracias a la colaboración de las familias de alumnos. Su agenda le deja poco tiempo libre pero este lunes quiso enfrentarse “a un grupo -los niños- que son peores que muchos actores”, bromeó.

Olid lleva décadas en grandes producciones y lamenta que Asturias, “que tiene de todo para atraer rodajes, escenarios, industria y profesionales”, no sea escenario de más series y películas. “Ahora todo se rueda en el País Vasco”, apuntó. La causa, “los incentivos fiscales”. La consecuencia, “cada vez que veo una serie o una película siempre reconozco Bilbao”.