La oposición (PSOE y PP) denuncia el "desmantelamiento encubierto" del comedor social de Langreo

Polémica con la gestión del comedor social municipal de Langreo, que enfrenta al equipo de gobierno de Langreo (IU) con la oposición. PP y PSOE acusan a ejecutivo de un “desmantelamiento encubierto” del servicio mientras desde IU se defiende el modelo.

Duras críticas de PP y PSOE

Desde el PP de Langreo, su portavoz, María Antonia García, denuncia que en las últimas semanas “se está restringiendo el número de usuarios presenciales” en el comedor y que “se estaría presionando a las personas usuarias para que acepten recibir la comida en sus domicilios”. Para ello, añade, desde los Servicios Sociales municipales se estarían ofreciendo ayudas para la compra de microondas y neveras. Esta situación, según el PP, “ha generado malestar entre los usuarios, que ya han presentado quejas por escrito sin obtener respuesta satisfactoria”.

Inauguración del comedor social de Langreo en 2011 / LNE

El PP mantiene que el gobierno “sigue empeñado en acabar con el comedor social” y que actúa “de espaldas a la oposición”. Los populares recuerdan que hace 20 meses ya se intentó modificar de forma sustancial el pliego de contratación del servicio, un proceso que, aseguran, fue paralizado gracias a la intervención de PSOE y PP en la mesa de licitación. Según el PP, a raíz de aquello la oposición fue apartada de estas mesas, “garantizándose la nula transparencia en los procesos de contratación”, una situación que, afirman, se mantiene en la actualidad.

A estas críticas suma María Antonia García la preocupación por el empleo y alerta de que la empresa adjudicataria del servicio ha comunicado el despido de una de las cuatro trabajadoras y la reducción drástica de la jornada de otras dos, lo que interpretan como un primer efecto de los cambios impulsados por el gobierno local. “A los usuarios se les secuestra su derecho a decidir y a las trabajadoras se les presenta un futuro muy negro”, concluye la portavoz del PP en Langreo.

Las críticas llegan también desde el PSOE, que denuncia “un nuevo recorte” y que el nuevo modelo planteado por IU aleja “el servicio de su carácter presencial y de proximidad, desnaturalizando un recurso que nació con una clara vocación comunitaria”.

El secretario general del PSOE langreano, Bernardino Niño, advierte de que el gobierno “vacía progresivamente de contenido” un servicio público esencial que va más allá de la mera prestación alimentaria. Al igual que el PP, los socialistas recuerdan que ya en 2024 alertaron de modificaciones en el contrato.

La defensa de IU

Desde el equipo de gobierno de Langreo (IU) niega que exista cualquier recorte en el comedor social y defiende que el servicio “sigue funcionando con normalidad”. Según el concejal de Derechos Sociales, David Fernández, la opción de recibir comida a domicilio “es voluntaria y se ofrece como alternativa para quienes prefieren comer en su casa, especialmente familias con menores”.

El Consistorio recuerda que el pliego actual contempla una capacidad estimativa para 20 personas: hasta cinco de forma presencial en el comedor y hasta quince mediante servicio a domicilio, con posibilidad de ampliar plazas si fuera necesario. Asimismo, subraya que se mantiene la atención presencial para quienes deseen socializar en el comedor.

En cuanto al empleo, el gobierno local sostiene que el pliego garantiza la subrogación de las tres trabajadoras conforme al convenio de hostelería vigente, asegurando su estabilidad laboral pese a estar contratadas por una empresa externa.