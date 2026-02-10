Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Pedro de Silva presenta sus memorias en la Casa de la Buelga de Langreo

El expresidente estará acompañado de los periodistas César Iglesias, con quien escribió esta autobiografía dialogada, y Melchor Fernández

VIDEO: Nacho Blanco / FOTO: Fernando Rodríguez

David Orihuela

David Orihuela

Langreo

Pedro de Silva, expresidente del Principado y figura clave en la construcción de la Asturias autonómica, presenta este viernes (19.30 horas entrada libre) en la Casa de la Buelga de Ciaño su libro de memorias, "Lo que queda a la espalda". Junto a él estará César Iglesias, periodista y escritor con quien De Silva mantiene el diálogo que vertebra el libro, y Melchor Fernández, quien fuera director de LA NUEVA ESPAÑA. Además, participará Isabel Rivera, presidenta de Cauce del Nalón, asociación organizadora del acto con la colaboración de este periódico

"Lo que queda a la espalda", una autobiografía que le propuso hace más de dos años y medio el periodista César Iglesias, vio la luz el pasado mes de noviembre. Se trata de un libro "insumiso y subversivo", en palabras de su autor, empezando por su extensión, un millar de páginas, siguiendo, por el peso, un kilo setecientos gramos, y acabando por su condición de réplica a "las medias verdades" y "al presentismo" que pueblan el escenario político y mediático.

