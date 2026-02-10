¿Quieres hacer parkour, skate o escalada?: Mieres ofrece estas actividades para los más pequeños
El programa "Mieres Street" llega el domingo para impulsar los deportes urbanos
Se acercan unos días de descanso para los escolares de Mieres por el Antroxu, y desde la concejalía de Juventud e Infancia se ponen en marcha distintas iniciativas y actividades para promover el ocio y el disfrute de los y las más jóvenes del concejo. El Ayuntamiento de Mieres ha anunciado la llegada de "Mieres Street", una propuesta centrada en los deportes urbanos y que permitirá disfrutar el domingo 15 de febrero, en el patio de los colegios Liceo Mierense y Aniceto Sela, del skate, el parkour, un monolito de escalada y una zona de psicomotricidad para los más pequeños de la casa.
Desde la concejalía, que dirige Nuria Rodríguez, se señaló que este espacio de encuentro, deporte y juegos será de carácter gratuito y está dirigido concretamente a niños y niñas a partir de 4 años. La zona de juegos estará abierta en horario de 11.30 a 14.30 horas y de 16.30 a 19.30 horas.
Participación
Además de esta cita, durante estos días desde el Grupo de Participación Adolescente se están desarrollando varias actividades, como la Tarde de "Parti por la Paz", que tuvo lugar hace diez días o el taller de antifaces y pintacaras que se desarrolla este mismo martes en el Salón de Actos de la Casa de Cultura.
Desde el Ayuntamiento de Mieres también se ha organizado, para favorecer la conciliación familiar y laboral un campamento urbano -ya con las plazas completas-, para los días no lectivos del Antroxu, es decir, el viernes 13 de febrero, y lunes y martes, 16 y 17. En el mismo, los pequeños podrán disfrutar de juegos, talleres y actividades, adaptadas a cada edad. Participarán menores entre 3 y 12 años. "Todo con el objetivo de ofrecer un espacio para su ocio y diversión al tiempo que se apoya la conciliación familiar en estas jornadas sin cole", señalaron desde el Ayuntamiento.
La edil Nuria Rodríguez aseguró por su parte que "peques y jóvenes son protagonistas en Mieres y por eso programamos actividades de interés que fomenten su ocio y que sirvan de punto de encuentro para el disfrute colectivo". Además, animó a toda la población juvenil a sumarse a este primer "Mieres Street".
Suscríbete para seguir leyendo
- El millón de euros del Euromillones ya está en el bolsillo de su venturoso dueño, un discreto jubilado 'de Mieres de toda la vida
- Hunosa ya tiene el permiso para usar el pozo Fondón de Langreo como fábrica de hidrógeno verde, con una inversión de 18 millones
- CCOO denuncia multas de 2.000 euros semanales al Ayuntamiento de Mieres por un conflicto laboral
- El empresario al que piden penas de hasta 12 años por abusar de varios menores en Langreo, a juicio a partir del martes en la Audiencia
- Se busca millonario en Mieres tras el premio de Euromillones: 'Ojalá sea alguien que lo necesite
- La mierense Áfrika Mortera, una futura profesora rumbo a su gran aventura internacional de la mano de Amancio Ortega: 'Algún día espero contar a mis alumnos esta experiencia
- Mieres encaja las piezas para recuperar los pastos de Pinos y evitar que más de mil vacas se queden este verano en casa: 'Somos optimistas
- Las empresas vinculadas a Valgrande-Pajares han dejado de ingresar 575.000 euros por los constantes cierres de la estación de esquí