Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Gala Deporte La Nueva EspañaSector lácteo en AsturiasVacuna de la gripeCasona de Sestelo
instagramlinkedin

¿Quieres hacer parkour, skate o escalada?: Mieres ofrece estas actividades para los más pequeños

El programa "Mieres Street" llega el domingo para impulsar los deportes urbanos

El patio de los colegios Liceo Mierense y Aniceto Sela, donde tendrá lugar el Mieres Street.

El patio de los colegios Liceo Mierense y Aniceto Sela, donde tendrá lugar el Mieres Street. / D.M.

Andrés Velasco

Andrés Velasco

Mieres del Camino

Se acercan unos días de descanso para los escolares de Mieres por el Antroxu, y desde la concejalía de Juventud e Infancia se ponen en marcha distintas iniciativas y actividades para promover el ocio y el disfrute de los y las más jóvenes del concejo. El Ayuntamiento de Mieres ha anunciado la llegada de "Mieres Street", una propuesta centrada en los deportes urbanos y que permitirá disfrutar el domingo 15 de febrero, en el patio de los colegios Liceo Mierense y Aniceto Sela, del skate, el parkour, un monolito de escalada y una zona de psicomotricidad para los más pequeños de la casa.

Consulta en este enlace todas las noticias de hoy en las Cuencas

Desde la concejalía, que dirige Nuria Rodríguez, se señaló que este espacio de encuentro, deporte y juegos será de carácter gratuito y está dirigido concretamente a niños y niñas a partir de 4 años. La zona de juegos estará abierta en horario de 11.30 a 14.30 horas y de 16.30 a 19.30 horas. 

Participación

Además de esta cita, durante estos días desde el Grupo de Participación Adolescente se están desarrollando varias actividades, como la Tarde de "Parti por la Paz", que tuvo lugar hace diez días o el taller de antifaces y pintacaras que se desarrolla este mismo martes en el Salón de Actos de la Casa de Cultura.

Desde el Ayuntamiento de Mieres también se ha organizado, para favorecer la conciliación familiar y laboral un campamento urbano -ya con las plazas completas-, para los días no lectivos del Antroxu, es decir, el viernes 13 de febrero, y lunes y martes, 16 y 17. En el mismo, los pequeños podrán disfrutar de juegos, talleres y actividades, adaptadas a cada edad. Participarán menores entre 3 y 12 años. "Todo con el objetivo de ofrecer un espacio para su ocio y diversión al tiempo que se apoya la conciliación familiar en estas jornadas sin cole", señalaron desde el Ayuntamiento.

Noticias relacionadas y más

La edil Nuria Rodríguez aseguró por su parte que "peques y jóvenes son protagonistas en Mieres y por eso programamos actividades de interés que fomenten su ocio y que sirvan de punto de encuentro para el disfrute colectivo". Además, animó a toda la población juvenil a sumarse a este primer "Mieres Street".

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El millón de euros del Euromillones ya está en el bolsillo de su venturoso dueño, un discreto jubilado 'de Mieres de toda la vida
  2. Hunosa ya tiene el permiso para usar el pozo Fondón de Langreo como fábrica de hidrógeno verde, con una inversión de 18 millones
  3. CCOO denuncia multas de 2.000 euros semanales al Ayuntamiento de Mieres por un conflicto laboral
  4. El empresario al que piden penas de hasta 12 años por abusar de varios menores en Langreo, a juicio a partir del martes en la Audiencia
  5. Se busca millonario en Mieres tras el premio de Euromillones: 'Ojalá sea alguien que lo necesite
  6. La mierense Áfrika Mortera, una futura profesora rumbo a su gran aventura internacional de la mano de Amancio Ortega: 'Algún día espero contar a mis alumnos esta experiencia
  7. Mieres encaja las piezas para recuperar los pastos de Pinos y evitar que más de mil vacas se queden este verano en casa: 'Somos optimistas
  8. Las empresas vinculadas a Valgrande-Pajares han dejado de ingresar 575.000 euros por los constantes cierres de la estación de esquí

Ramón Secades, distinguido como mejor directivo del año tras 60 años al frente del San Esteban de Ciaño

Ramón Secades, distinguido como mejor directivo del año tras 60 años al frente del San Esteban de Ciaño

Condenado a cinco años de cárcel el empresario langreano acusado de abuso de menores

Condenado a cinco años de cárcel el empresario langreano acusado de abuso de menores

Colas en Laviana para las XXXIX Jornadas Gastronómicas del Cabrito: menú de sopa de curruscos, cabritu con patatinos, bartolo, vino y café por 35 euros

Colas en Laviana para las XXXIX Jornadas Gastronómicas del Cabrito: menú de sopa de curruscos, cabritu con patatinos, bartolo, vino y café por 35 euros

¿Quieres hacer parkour, skate o escalada?: Mieres ofrece estas actividades para los más pequeños

¿Quieres hacer parkour, skate o escalada?: Mieres ofrece estas actividades para los más pequeños

Ubriendes, el pueblo mierense que estrena red de abastecimiento tras casi tres cuartos de siglo

Ubriendes, el pueblo mierense que estrena red de abastecimiento tras casi tres cuartos de siglo

Los vecinos de Lada denuncian el mal estado de la Fuente'l Güevu, que se inunda cuando llueve

Los vecinos de Lada denuncian el mal estado de la Fuente'l Güevu, que se inunda cuando llueve

Sotrondio 1935, aniversario republicano a ritmo de bailables

La gran recogida de comida en Asturias se queda corta: el Banco de Alimentos recibe un 33% menos de lo esperado

La gran recogida de comida en Asturias se queda corta: el Banco de Alimentos recibe un 33% menos de lo esperado
Tracking Pixel Contents