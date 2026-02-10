¿Quieres hacer parkour, skate o escalada?: Mieres ofrece estas actividades para los más pequeños

Se acercan unos días de descanso para los escolares de Mieres por el Antroxu, y desde la concejalía de Juventud e Infancia se ponen en marcha distintas iniciativas y actividades para promover el ocio y el disfrute de los y las más jóvenes del concejo. El Ayuntamiento de Mieres ha anunciado la llegada de "Mieres Street", una propuesta centrada en los deportes urbanos y que permitirá disfrutar el domingo 15 de febrero, en el patio de los colegios Liceo Mierense y Aniceto Sela, del skate, el parkour, un monolito de escalada y una zona de psicomotricidad para los más pequeños de la casa.

Desde la concejalía, que dirige Nuria Rodríguez, se señaló que este espacio de encuentro, deporte y juegos será de carácter gratuito y está dirigido concretamente a niños y niñas a partir de 4 años. La zona de juegos estará abierta en horario de 11.30 a 14.30 horas y de 16.30 a 19.30 horas.

Participación

Además de esta cita, durante estos días desde el Grupo de Participación Adolescente se están desarrollando varias actividades, como la Tarde de "Parti por la Paz", que tuvo lugar hace diez días o el taller de antifaces y pintacaras que se desarrolla este mismo martes en el Salón de Actos de la Casa de Cultura.

Desde el Ayuntamiento de Mieres también se ha organizado, para favorecer la conciliación familiar y laboral un campamento urbano -ya con las plazas completas-, para los días no lectivos del Antroxu, es decir, el viernes 13 de febrero, y lunes y martes, 16 y 17. En el mismo, los pequeños podrán disfrutar de juegos, talleres y actividades, adaptadas a cada edad. Participarán menores entre 3 y 12 años. "Todo con el objetivo de ofrecer un espacio para su ocio y diversión al tiempo que se apoya la conciliación familiar en estas jornadas sin cole", señalaron desde el Ayuntamiento.

La edil Nuria Rodríguez aseguró por su parte que "peques y jóvenes son protagonistas en Mieres y por eso programamos actividades de interés que fomenten su ocio y que sirvan de punto de encuentro para el disfrute colectivo". Además, animó a toda la población juvenil a sumarse a este primer "Mieres Street".