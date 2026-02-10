SOMA y CC OO exigen a Hunosa información sobre el futuro del proyecto de central de La Pereda, clave para la empresa
Los sindicatos fuerzan la creación de una comisión, cuya primera reunión será este jueves, en la que esperan conocer los pasos que se están dando para salvar el proyecto, tras el revés judicial de la pasada semana
Los sindicatos CC OO de Hunosa y el SOMA-FITAG-UGT han forzado la "constitución de una comisión delegada del Comité Intercentros" de la empresa, "con el objetivo de realizar un seguimiento exhaustivo y permanente del proceso administrativo y técnico para la obtención de una nueva Autorización Ambiental Integrada (AAI), necesaria para la transformación de la central de La Pereda en una central de biomasa y CSR". La pasada semana, los tribunales paralizaban este permiso, y obligaban a reiniciar el proceso de obtención de los permisos ambientales necesarios para quemar biomasa y CSR (combustible sólido recuperado) en la instalación mierense.
Ambas organizaciones sindicales consideran "imprescindible" garantizar "la transparencia, el control sindical y la participación de la representación legal de los trabajadores y trabajadoras en un proceso clave para el futuro de la instalación y de la empresa en su conjunto". La obtención de una nueva Autorización Ambiental "es un elemento determinante para asegurar la viabilidad del proyecto de transformación de la central, así como el cumplimiento de la normativa ambiental vigente".
Desde el SOMA-FITAG-UGT y CCOO de Hunosa subrayan "la necesidad de contar con información actualizada, rigurosa y contrastada sobre el estado de los trámites, los plazos previstos y las implicaciones que este proceso pueda tener, tanto en el ámbito laboral, como en el industrial y medioambiental". De esta forma, la creación de esta comisión delegada "permitirá canalizar dicha información y elevar las propuestas y valoraciones oportunas al Comité Intercentros y al conjunto de trabajadores" de Hunosa.
Los sindicatos mineros reiteraron su "compromiso con la defensa del empleo, la actividad industrial en las comarcas mineras y una transición energética justa, que no deje atrás a nadie".
Reunión
Ambas centrales informarán "puntualmente de los avances que se produzcan en el seno de esta comisión, y de cualquier novedad relevante relacionada con el futuro de la central térmica de La Pereda". La primera reunión será este jueves, "donde esperamos saber los pasos que se han dado y las actuaciones de Hunosa, SEPI (su accionista, Sociedad Estatal de Participaciones Industriales) y Gobierno del Principado de Asturias".
