Ubriendes, el pueblo mierense que estrena red de abastecimiento tras casi tres cuartos de siglo
Los trabajos ya han finalizado tras una inversión de más de 145.000 euros en el proyecto
El paso del tiempo, y con él, la llegada del deterioro, es algo inevitable. Lo es en los seres vivos, también en los aparatos e infraestructuras que hacen la vida algo más sencilla. Y una red de abastecimiento de agua con casi tres cuartos de siglo a sus espaldas bien merece ya un relevo. La localidad mierense de Ubriendes acaba de estrenar nuevas canalizaciones, tras un tiempo sufriendo de los achaques propios de la edad de la instalación.
Averías
El Ayuntamiento de Mieres, a través de la concejalía de Medio Rural, Servicios y Mantenimiento que dirige Luis Ángel Vázquez Maseda, ha informado esta semana de la finalización de las obras de renovación de la citada red de abastecimiento de agua. "Una obra que ha permitido construir una nueva red para todas las viviendas de este núcleo, renovando la anterior que, con 70 años de antigüedad, sufría numerosas averías y roturas", explicaron desde el Consistorio.
En concreto, la actuación, ha supuesto una inversión de más de 146.000 euros. "Un dinero que ha permitido que Ubriendes cuente ya con una nueva red de abastecimiento, sustituyendo todo el entramado de tuberías conectadas al depósito de agua potable de este núcleo", explicaron desde el Ayuntamiento mierense. Además, el proyecto ha permitido aprovechar para desarrollar trabajos complementarios para mejorar la carretera de acceso al pueblo y el lavadero.
Plan rural
El Gobierno local de Mieres explicó que las obras en Ubriendes forman parte de una iniciativa más ambiciosa. "Estas obras se enmarcan en el plan municipal de mejora de servicios y accesos en los núcleos rurales del concejo que de forma progresiva permite ir dando respuesta a las necesidades de los pueblos en materia de servicios esenciales como abastecimiento, saneamiento o carreteras", explicó el gobierno local.
Actualmente, ya está en marcha, según las mismas fuentes, "una nueva fase de asfaltado y mejora de carreteras de la zona rural del concejo, con más de 416.000 euros de presupuesto para actuar en 17 núcleos de la zona norte, ladera oeste, Güeria San Xuan o el Valle de Turón". "Un plan que se desarrolla de forma continua y progresiva para llegar a todos los núcleos de un concejo con una gran dispersión geográfica y que cuenta con una amplia red de vías y accesos a núcleos rurales", finalizaron.
