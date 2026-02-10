Los vecinos de Lada denuncian el mal estado de la Fuente'l Güevu, que se inunda cuando llueve
Reclaman al Ayuntamiento que limpie la zona para evitar problemas
L. Díaz
Langreo
Vecinos de Lada alertan de los problemas que sufre la popular Fuente del Ablanéu o del Güevu, que "se inunda cuando llueve", al "no poder salir e agua que baja por la rampa de acceso". Algo que se produce al "estar atascado el desagüe que va al río Montés".
Los vecinos subrayan que se ha dado aviso al Ayuntamiento, "al departamento correspondiente" en varias ocasiones, con "varias notificaciones en las tres últimas semanas". Pese a ello, "la fuente y su entorno sigue sin limpiar", y el problema continúa.
