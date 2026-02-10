Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Los vecinos de Lada denuncian el mal estado de la Fuente'l Güevu, que se inunda cuando llueve

Reclaman al Ayuntamiento que limpie la zona para evitar problemas

La Fuente'l Güevu de Lada, con charcos por las lluvias. / LNE

L. Díaz

Langreo

Vecinos de Lada alertan de los problemas que sufre la popular Fuente del Ablanéu o del Güevu, que "se inunda cuando llueve", al "no poder salir e agua que baja por la rampa de acceso". Algo que se produce al "estar atascado el desagüe que va al río Montés".

Los vecinos subrayan que se ha dado aviso al Ayuntamiento, "al departamento correspondiente" en varias ocasiones, con "varias notificaciones en las tres últimas semanas". Pese a ello, "la fuente y su entorno sigue sin limpiar", y el problema continúa.

